Hodiny si mysleli, že je mŕtvy. Pavla Hammela od havárie na Zlatých pieskoch zachránila šťastná náhoda

Bolo to jedno z najväčších leteckých nešťastí minulého storočia v Československu a vyžiadalo si desiatky mŕtvych. „Keď som videl prelet v takej nízkej výške, prebehlo mi hlavou: Panebože, tí sa chcú zabiť,“ rozpamätával sa svedok a letecký inšpektor Peter Macko. Let Československých aerolínií smeroval z Prahy do Bratislavy a až do chvíle, keď mal stroj pristáť na bratislavskom letisku, bolo všetko v poriadku.

Koniec idylky

Napriek tomu sa 28. júla o pol desiatej dopoludnia lietadlo Iľjušin Il-18 pre problémy s motormi a pre zlyhanie ľudského faktora rútilo do vôd Zlatých pieskov, kde sa počas letného dňa kúpali prví návštevníci. S letnou idylkou bol koniec, keď sa všetky oči upreli k oblohe. Človek nemusel byť expert, aby zistil, že lietadlo smerovala rovno na nich.

Záchranné práce 30 . júla 1976 po leteckom nešťastí pri Bratislave. Foto: TASR

Krídlo sa dotklo vodnej hladiny a nasledovala katastrofa. Lietadlo sa po náraze zlomilo, koncová časť sa vznášala na hladine, vďaka čomu sa v nej vytvorila vzduchová bublina, ktorá zachránila niektorých pasažierov. Nehodu prežili len traja ľudia, ostatných 76 cestujúcich zahynulo.

V ten istý deň okolo ôsmej ráno sa po pražskom letisku pomaly potuluje aj spevák Pavol Hammel. Za sebou má krušnú noc, oslavovalo sa, pilo. Pár okoloidúcich ho na letisku spoznáva, veď je to frontman bigbítovej kapely Prúdy. Hoci je na letisku, do Iľjušina nenastúpi. Život mu v ten deň zachráni len náhoda.

Chcel sa baviť

Do Prahy chodil často, bolo to hlavné mesto, kde to vždy žilo a kde Prúdy často vystupovali. Ani večer pred odletom domov to nebolo inak. „Nespali sme, bol som mladý človek a chcel sa baviť,“ priznal pre Novinky Pavol Hammel, ktorý celú noc preflámoval.

Po prehýrenej noci sa s ťažkou opicou ledva dostal ráno na letisko, kde sa mal osudným lietadlom Il-18 dostať domov do Bratislavy. „Po prebdenej noci v Prahe som si vyzdvihol palubnú vstupenku, trochu nalial čerstvej krvi do žíl a hneď som tvrdo zaspal,“ spomínal pre Hospodárske noviny. Zaspal tak tvrdo, že ho nezobudili ani výzvy pracovníkov letiska, aby sa ako posledný pasažier konečne dostavil do lietadla. „To bolo moje šťastie,“ povedal v Rádiu Slovensko hudobník, ktorý sa v ten deň druhýkrát narodil.

Hneval sa, že ho nezobudili

