Mama ukázala jednoduchú techniku, ktorou upokojí syna v záchvate hnevu. Ďakujú jej ženy z celého sveta

Krik a neutíchajúci plač dokážu znepríjemniť život každého rodiča. Ak dieťa niečo naozaj chce, dokáže sa dostať do stavu, v ktorom len ťažko zvláda nápor emócií. Záchvaty hnevu poznajú všetci rodičia. Keď mal syn Kayly McDowellovej dva roky, skúsila s ním pracovať na technike, pomocou ktorej dokáže sám spracovať emócie. Ukázala ju aj ostatným mamám, aby sa mohli inšpirovať.

O čo teda ide?

Techniku tvoria štyri kroky. Keď sa Kayla a jej syn dostali do štádia, že im skutočne pomáha, natočila ukážkové video. Po jej zverejnení dostávala ďakovné správy z celého sveta. Kayla hneď v úvode upozorňuje na to, že aj keď sa to nemusí zdať, v malom telíčku sa nachádzajú skutočne veľké emócie a treba ich brať vážne.

V našom svete možno maličkosť, ale v detských očiach je to práve opačne. Video ukazuje, ako malý chlapec chodí nahnevane v kuchyni a nie je schopný povedať, čo chce. Kayla ho potom pokojným hlasom vyzve k tomu, aby si sadol na zem a zhlboka sa nadýchol. Chlapec si sadá a skutočne predycháva.

„Vytras to,“ znie pokyn od mamy a chlapec začína natriasať ručičkami. „Uši už počúvajú,“ a syn poukazuje na svoje ušká. „Toto je chvíľa, keď chápe, že už má moju plnú pozornosť,“ vysvetľuje. Syn je úplne pokojný, sústredený a pripravený povedať, čo chce. Sú to sušienky v tvare Mickey Mouse. Kayla hovorí, že táto technika funguje v mnohých situáciách, aj vtedy, keď sa zraní alebo spadne.