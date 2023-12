Prirodzená krása je pre nich dôležitá. Toto sú slávne ženy, ktoré odmietajú zásahy plastických chirurgov

Vrásky a prirodzenosť im pristanú a aj bez zásahov plastických chirurgov či estetických zákrokov vyzerajú skvele. Radšej starnú s gráciou a z pribúdajúcich rokov si nič nerobia, práve naopak - tešia sa zo života a z každodenných maličkostí. Toto sú známe ženy, ktoré odmietajú zásahy plastických chirurgov.

5. Meryl Streep

Držiteľka Oscara sa rozhodla byť proti plastickej chirurgii najmä po tom, ako videla, čo tieto zákroky spravili s niektorými jej kolegyňami či kolegami. „Keď to vidím na ľuďoch, ktorých stretávam, je to, ako keby som s nimi prerušila komunikáciu,“ povedala Meryl Streep v rozhovore pre magazín Vanity Fair v roku 2009.

„Pre herca je to ako nosenie závoja - nie je to dobrá vec,“ dodala. Neskôr tiež vysvetlila dôležitosť prijatia „daru“ starnutia. „Starnutie musíte prijať. Život je vzácny a keď ste stratili veľa ľudí, uvedomíte si, že každý deň je dar,“ vysvetlila umelkyňa.

4. Emma Thompson

Britská herečka a scenáristka na tému plastickej chirurgie uviedla, že podľa nej je to šialené. „Nie je to normálna vec a kultúra, ktorú sme vytvorili a ktorá hovorí, že je to normálne, nie je normálna. Prečo ľudia žiadajú ľudí, aby ich rozrezali a dali si cudzie veci do tela? Čo je to, čo robíme? Ako sa k sebe správame?“ pýtala sa rozhorčene v rozhovore pre časopis Hello.

Emma Thompson dodala, že sa obáva, ako kozmetická chirurgia ovplyvní budúcnosť spoločnosti, najmä čo sa týka mladých ľudí. „Lebo mladé dievčatá a chlapci si myslia, že je to normálne, ale pritom normálne to nie je,“ hovorí.

3. Emília Vášáryová

O slovenskej hereckej legende, ktorá stvárnila množstvo postáv nielen na divadelných doskách, ale aj pred televíznymi či filmovými kamerami, je známe, že starne s gráciou a s noblesou. Taktiež si nepotrpí ani na drahú kozmetiku či estetické zákroky. Prvá dáma slovenského divadla oslávila vlani osemdesiate narodeniny, no tento vek by jej tipoval len málokto.

Emília Vášáryová priznáva, že nepatrí medzi dámy, ktoré majú potrebu vyraziť do obchodov a nakupovať drahú kozmetiku či oblečenie. Základ krásy je podľa nej v jednoduchosti - zdravo sa stravovať, piť veľa vody, nefajčiť, nepiť alkohol a neponocovať.

