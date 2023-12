Nie je nič lepšie ako karamelový veterník. Vďaka overenému receptu Jožky Zaukolcovej ich zvládne každý

„Keď som začínala ako cukrárka, v každej kaviarni som si objednávala karamelové veterníky. Nielen preto, že mi tak chutili, ale najmä, aby som zistila, ako ich robia,“ spomínala v minulosti pre SME skúsená cukrárka Jožka Zaukolcová, ktorá považuje karamelový veterník za svoj najobľúbenejší dezert. Vďaka jej overenému receptu ich zvládne každý.

Základom je dobré cesto

Pri dezertoch má rada najmä klasiku, no nebojí sa ani experimentovania. Odpaľované cesto, z ktorého pripravuje veterníky, je podľa nej neutrálne a môže sa naplniť nielen dobrým sladkým krémom, ale napríklad aj slanou syrovou alebo šunkovou penou.

Ona preferuje sladkú verziu a karamelové veterníky sú aj po rokoch jej najobľúbenejším zákuskom. Pre femme.sk priznala, že nič lepšie neexistuje. Aj keď príprava nie je jednoduchá, ak sa budete držať jej receptu, výsledok bude zaručene skvelý.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=358102213265680&set=a.120263227049581

„Základom je dobrá odpaľovaná hmota, alebo teda pálené cesto. To znamená, že urobiť si ten základ múka, olej, voda a do horúceho, no nie úplne vrelého pridať vajíčka tak, aby tá hmota nezostala ani riedka, ani hustá,“ prezradila v šou Pečie celé Slovensko porotkyňa a prezradila tajomstvo dobrých veterníkov.

Karamelový veterník podľa Jožky Zaukolcovej

