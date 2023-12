Adela Vinczeová: Život je krehký. Každý večer si vravím, aké je úžasné, že tí najbližší sú stále okolo mňa

„Život nám ubehne ako výdych podlhovastými nozdrami ako na fotke a raz vás bude mrzieť, že ste produktívny vek strávili porovnávaním sa, pochybovaním o sebe a hľadaním iluzórnej cesty k dokonalosti,“ napísala len pred pár týždňami na sociálne siete Adela Vinczeová. Teraz vo svojej šou Trochu inak priznala, že to, aký krehký vie byť život, si uvedomuje najmä odvtedy, čo je mamou.

Uprace, keby sa nevrátila

V obľúbenej relácii debatovala so smútkovou terapeutkou Katarínou Gerbranda-Vydrovou, ktorá sa okrem organizácie posledných rozlúčok venuje aj sprevádzaniu ľudí v posledných dňoch života. Keď sa jej Adela opýtala, ako je vysporiadaná so smrťou ona sama, mala odpoveď, ktorou mnohých pobavila.

„Vnímam tak v bežných životných situáciách, keď napríklad odchádzam z domu, tak mám tendenciu po sebe upratať, lebo čo keby som sa sem náhodou nevrátila. Ešte odložím ten špinavý hrnček,“ zasmiala sa terapeutka, ktorej dala Adela za pravdu. Priznala, že aj ju ako matku čoraz viac prepadá strach, že sa jej alebo jej blízkym môže niečo stať.

Môže to byť sekunda

„Denne si niekoľkokrát poviem, aké je to krehké, keď idem napríklad v aute. Je to hlavne, odkedy máme dieťa. Veziem ho tam vzadu, idem po tej diaľnici. Hovorím si, veď to je sekunda. Denne to mám na mysli. Neprenasleduje ma tá myšlienka, ale stále na to myslím,“ priznala otvorene Adela Vinczeová.

„Každý večer si hovorím, aké je úžasné, že sme zdraví, že tí najbližší sú stále okolo mňa,“ povedala moderátorka s dodatkom, že počas stresových situácií často myslí na to, ako bude na svoj život spomínať, keď bude na smrteľnej posteli. „A to hovorím, keď budem mať šťastie, že budem stará a vetchá na smrteľnej posteli, nie prejdená niečím. A budem si hovoriť, ako by som sa chcela vrátiť do tých čias a mať tento blbý stres,“ povedala Adela, ktorá sa vie podľa jej slov vďaka myšlienke na smrť sprítomniť a dokáže žiť teraz a tu.