Kevin zo Sám doma sa stretol s filmovou mamou: Ty si dôvodom, prečo na Vianoce milujeme tento film

Viete si predstaviť najkrajšie sviatky v roku bez malého chlapca, ktorého zabudnú rodičia na Vianoce doma a jemu sa podarí dolapiť obávaných zlodejov? Predstaviteľa Kevina, herca Macaulaya Culkina, táto rola preslávila po celom svete a hoci sa dlhé roky v súkromí trápil aj zásluhou otca, zdá sa, že všetko sa obrátilo na dobré. Teraz sa konečne dočkal toho najprestížnejšieho uznania.

Macaulay Culkin získal svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy 1. decembra a oslavoval s tými, ktorí sú jeho srdcu blízki, vrátane partnerky Brendy Song, s ktorou vychováva dve deti, a jeho filmovej mamy, herečky Catherine O'Hara.

Z herca, ktorý sa pred kamerami začal objavovať už ako päťročný, spravila kultová rola najúspešnejšieho detského herca od čias Shirley Temple. Culkin výborne stvárnil hlavnú rolu osemročného chlapca, ktorého rodičia nedopatrením zabudnú cez vianočné sviatky samého doma a on zažije kopu dobrodružstiev s dvoma nešikovnými zlodejmi.

To vo svojom prejave pri príležitosti slávnostného odhalenia hercovej hviezdy nezabudla spomenúť ani jeho seriálová "mama" Catherine O'Hara, ktorá prišla svojho "syna" na ceremoniál podporiť. „Dôvod, prečo si rodiny na celom svete na Vianoce nemôžu nechať ujsť to, aby sa spolu nepozerali a nemilovali Sám doma, je Macaulay Culkin,“ povedala herečka na pódiu. „Je to Macaulayov perfektný výkon v úlohe Kevina McCallistera, ktorý nám umožnil sledovať mimoriadne dobrodružstvo malého chlapca,“ dodala s hrdým úsmevom.

Samotný herec tiež v ďakovnej reči venoval dojímavé vyznanie aj svojej partnerke, mame ich dvoch detí, Brende Song s tým, že je nielen tá najlepšia žena, ktorú pozná, ale aj „najlepšia osoba, akú mal možnosť spoznať a že jej ďakuje za to, že mu dala rodinu.“ Macaulay a Brenda tvoria pár asi päť rokov.