Ivanka sa nemala dožiť štyridsiatky. Doktor ju prosí o recept, ako to robí, pretože tu nemala byť

„Keď budete mať zlý deň a budete nadávať na celý svet, tak si spomeňte na Ivanku a jej slová,“ napísal na sociálne siete Vilo Rozboril, ktorý v Siedmom nebi predstavil príbeh statočnej ženy z Levíc, ktorá sa podľa lekárov nemala dožiť štyridsiatky. „Teraz mi akurát doktor, ktorý mi oznamoval, že mám rakovinu ako prvý, povedal, že mu mám poslať recept, ako to robím. Lebo nechápe,“ prezradila v relácii Ivana, ktorá sa v najťažších chvíľach nevedela sama napiť ani najesť.

Želala si zomrieť

Mala 35 rokov, keď začala z ničoho nič chudnúť a nevedela nájsť dôvod. V nemocnici jej oznámili zdrvujúcu diagnózu - rakovina hrubého čreva s mnohopočetnými metastázami. „Nemala som to len na čreve, ale na maternici, na vaječníkoch...to všetko mi museli čistiť, všetko mi vyberať. Už vtedy to boli celkom slušné bolesti. Potom nasledovala chemoška. No a v podstate od začiatku bolo jasné, že ja do smrti ostanem na paliatívnej liečbe,“ povedala v Siedmom nebi Ivana, ktorá pri liečbe trpela nielen fyzicky, ale aj psychicky.

„Boli chvíle, keď som si želala zomrieť. Aj napriek tomu, že tu mám niekoho, kto ma potrebuje,“ povedala otvorene Ivana, ktorej lekári oznámili, že sa nedožije štyridsiatky.

Lekári ju prosia o recept

Napriek tomu, že sa v tých najhorších chvíľach nevedela sama napiť a najesť, sa v nej niečo zlomilo a povedala si, že bude bojovať. „Strašne chcem žiť. Milujem život. Milujem svoju dcéru, milujem tento svet a ja tu chcem byť,“ prezradila statočná mama, ktorá nestráca nádej a vieru ani teraz, keď sa rakovina dostala do posledného štádia. Ani lekári nechápu, ako je možné, že stále žije a prosia ju o recept.

