FOTO: Stačí jej pohľad na vianočný stromček. Psychologička vám prezradí, aký ste človek

Z toho, čo dokázala po pohľade na jednu fotku, boli ohromení. Psychologička Karin Hirnová bola minulý rok hosťom vysielania ITV This Morning, kde jej diváci posielali snímky svojich vianočných stromčekov a ona potom hodnotila ich osobnosť. Moderátori neverili, ako veľa dokáže stromček povedať o našej psychike. „Podvedomie sa vyjadruje neustále aj cez naše oblečenie alebo ozdoby. Veľa to hovorí o človeku,“ povedala. Ako to teda vyzerá u vás doma a čo je z toho možné povedať o vás?

Prezdobený stromček so všetkým možným

Obrázok prvého stromčeka poslala do relácie Heidi, ktorá na neho odvážnym spôsobom umiestnila doslova čokoľvek bez ohľadu na veľkosť ozdôb. Uprednostnila dekorácie aj v nadrozmerných veľkostiach. Nechýbali cukrovinky a psychologička jej strom označila za maximalistický a vtipný. „Toto poukazuje na niekoho, kto je temperamentný, spontánny, zábavný. Je prosto čokoľvek, len nie plachý a utiahnutý,“ opisovala Hirnová. Majiteľka stromčeka neskôr jej slová potvrdila.

Jemný zlatý stromček

Stromček celý zahalený v zlatých ozdobách pôsobil hanblivo a v porovnaní s prvým príkladom vo veľkom kontraste. „Cítite ten energický rozdiel? Predpokladám, že táto osoba poslala svoje informácie iba na e-mail, pretože je hanblivá a nechce sa ani dostať do vysielania,“ povedala psychologička a opäť mala pravdu. Zlatý stromček podľa nej pôsobil chladne a pokojne a odráža človeka, ktorého túžite mať pri sebe v ťažkej situácií. „Aj keď zavládne chaos a problémy, tento typ človeka ostáva vždy pokojný,“ dodala.

Minimalistický stromček

Skromné konáriky a ešte chudobnejšia ozdoba. Stromček, ktorý zaslala Anne, pôsobí až holým dojmom a viac minimalistický už asi nemohol byť. „Ľudia, ktorí majú minimalistický vzhľad, nechcú mať neporiadok ani vo farbách,“ povedala odborníčka na psychológiu. Anne potom priznala, že strávila 15 rokov cestovaním v karavane po Európe a byť minimalistkou bolo nevyhnutné. Túto vlastnosť potom preniesla aj do všetkých aspektov svojho života. Stromček pred jej cestou vyzeral „tradičnejšie“.

Tradičný stromček

