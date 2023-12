Expertka na výchovu: Doba tlačí rodičov do nakupovania darčekov. Stačí pritom iba jeden, ale od srdca

Rodičia sú tlačení do nakupovania, deti do očakávania bohatého Ježiška.

Koľko darčekov je vhodné deťom kúpiť? Nad touto otázkou pred Vianocami premýšľa mnoho rodičov. Autorka kníh o výchove detí Maggie Dentová upozorňuje na to, že súčasná doba podprahovo tlačí na rodičov s dobrými úmyslami a dáva dôležitú radu.

Príkladom sú malé deti

Robí sa to preto, aby cítili potrebu svojim deťom kupovať hračky a rôzne pomôcky, ktoré ich majú pozitívne stimulovať a pomáhať im v rozvoji. „Veľké množstvo hračiek však môže v skutočnosti obmedzovať kreativitu dieťaťa a viesť ich k závislosti od vecí. Tie ich začnú rýchlo nudiť,“ myslí si Dentová.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Cameron Stewart

Odborníčka poukazuje na príklad malých detí, ktoré nepotrebujú desiatky hrkálok a hrajúcich hračiek, mnohokrát sa radšej pohrajú so škatuľou, v ktorej je hračka zabalená. „Z nej sa pravdepodobne naučia viac a dostanú aj viac pôžitku ako zo samotnej hračky,“ hovorí.

Stačí jeden darček

Dentová hovorí, že deťom na Vianoce úplne postačí aj jeden dobre myslený a zvolený darček. „Šetrite svoje peniaze a namiesto toho poskytnite chutné a kvalitné jedlo a vytvorte spoločné zážitky. Je lepšie dať jeden dobre mienený darček, ktorý skutočne spĺňa osobitný záujem vášho dieťaťa,“ radí.

Darčeky by nemali podnecovať súrodeneckú rivalitu a mali by sa zamerať na to, aby deti motivovali k tomu vstať z gauča a od počítača. Spoločenské hry zas učia trpezlivosti aj umeniu prehrávať. Vianoce sú aj dobrým obdobím na to, aby sa naučili radosti, keď sa iní tešia z darov. Môže to znieť ako klišé, ale najlepším darom, ktorí deti môžu dostať, je spoločne strávený čas.