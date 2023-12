Jediným receptom zachránil tisíce detí. Lekár ho nenašiel v laboratóriu, ale v obyčajnej kuchyni

Dokázal urobiť mnoho, no upadol do zabudnutia. Pediater Ernst Moro zachránil tisícky životov, poukazoval na dôležitosť dojčenia a dokázal diagnostikovať detskú mozgovú obrnu. V čase, keď tento lekár ordinoval, dĺžka priemerného ľudského života bola o polovicu kratšia ako v súčasnosti. Nie preto, že by ľudia zomierali až takí mladí, ale hlavne preto, že až štvrtina dojčiat sa nedožila dospelosti. Jedným z hlavných dôvodov úmrtí najmenších bola hnačka a Ernst Moro to chcel zmeniť. Našiel liek, ktorý bol jednoduchý a geniálny.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=794482043909169&set=basw.AboanYbxXC6RDfg7v-VU5dqjQTkrvzvpyxDiIq4RKv9Zjc1MAUyPw6k2480KsF8PBiGqhSf4KC9rOfJGjSWRgu0nLZFDCGqtNUOk9fokESRTW2oRVUYgsheJV1ixmxEK9-L6FFq5MUWo3CL1GLNWUoZY&opaqueCursor=AbpueMRlIdcAynN-yDpyu3q5d2GV_383fgyebK2YdViY83bsodqqcsPwQauWXiEgOyHZqTOWcR4HAJtNF-3Jvjcv8vn9YyGd3veQ4Uhw5a1IUhCVZLOCTHTrF3R0dXHN0PJ_3mfOtKNwNFaRgW2s_jIyf0e4mIKvfZbXsdd4-xegS398C1NWzUoiDaAjyp6nBD5WlaEW1n2sl9-YB96CKcyPVYJC0WVv-oE9MYScAE5P15m9mVEpQwtisYhuYMFECXGPhncCXqYQlbs1rCLjTDn6skFyIA8kGcvFUhQGCryvyvygZb65FqSMetaaISisabasQoZ-lLD424Vnh0bQn9vOLLw2ivmhSDY1Q1BfJFuPAgk0bzUXqz9zFCYeN8eubEyn2SJteRjzTMoapDx6lvKsAbkWH9mlicFbNc7lgybUw5MTi_SqxWrBSAcHe71a4_R2vlSBLSm_LOTUf8L-zABDYMsHsuMQj51cK8luoOk6TfDhJKShAjUUwDWY7jffGcarPCEaVMrg5YTKGti3FfEYpcC6NLl_vMDRr6Nzxsyn7dupe4gFAnEPVuTIDfttLqTuBky-vpkQRErQfBzOgYZJlHd0bUa9oDdG71wjsbLP7o_571A7gZK8KdzHFFw77IhAVBTjb0kK7xDyRQIvRTytTAkQaJMsKzZtKkQJ8OMlNE4-5q2Pt6z2bYmAhHAaUFC4VVIBUEk7kWUiRmhZUo0E9pxz2uZFdqq7CV_BaV1d8zOBztalUzOUVMfGCwrjRhdHOjfxL8wSMFz3wsMt9PWrSievvOFJ3IT2krDtwaxfOg

Zázračný recept na hnačku

Ernst sa narodil v Ľubľane, hlavnom meste Slovinska, ktoré bolo v tom čase súčasťou rakúsko-uhorskej ríše. Ako mladý odišiel do rakúskeho Grazu, kde vyštudoval medicínu. Neskôr získal doktorát z medicíny v USA i Veľkej Británie a ihneď začal spolupracovať s velikánmi vtedajšej medicíny. Moro túžil byť jedným z nich. Netrvalo dlho a stal sa odborníkom na pediatriu.

V roku 1904 ho pozvali na Medzinárodný kongres o vede, kde mal vyriešiť jeden hlavný problém - prečo dosahovala úmrtnosť dojčiat až 25 percent. Trápilo to celý svet. Ernst Moro bol profesorom pediatrie na univerzite v nemeckom Heidelbergu, kde si všimol, že najviac detí zabíja obyčajná hnačka. Rodičia boli z toho zúfalí a dúfali, že lekári prídu s liekom, ktorý zachráni ich ratolesti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10218383004059426&set=bc.AbqMyNMWqUT07yK4KqEYeSLpOTILRDw4ZyxsmTrV3pzT9OeH8d3tM-hLmvBv8-a1BqeqMAEsVkwbff38YKzOWIQBKqYT1be217seNCzpUU48Bov_DStaFbsJba8GepCdSssy0-IHPyJuT-6GaqMFyhrI&opaqueCursor=Abp_EOlmFN4C0P4ueUGhKl7XymXTjAvrGhA2qJLI1eHfx6sGHFQwKVuA3kSC3fQCsAMYuw3cU1U1zjoirdMQhEK9HDMM1Ak5kNyHsYZ2HP6WJSZV94YdMvzNqWh1_Fp8AhVHxYfHXrl8RuW1bLn3_JDI4WhDn6EWC9Fur5iSa5OZ0lBR8w6a8UE3_bOYvnBCF1pOzMGPdc66GPzWdh4PQLLHiS5hOfCPSE9DQlbeAe8r2Pz0nCCJ5opKB0jBHDt1AgbhNoAyU6a8tUoxiD8bDc9NBi1pn5oWZ5HXhWM7zwnuFqO7lewIUuzHiNhEi78ZhVIZCXiEqwPfu24hfqShXYj7E3jat16Y5NNM11TErdnZYxPRkqTImiqTagn7Y0ZcXkhojgCAguc9VOQc23ggKIAus4HNW9XUA50dmdNK4U-vaU38YfbQd70KJZUB3NXDl_ODhmZfGy2FAXNYInwVfagN-jaEkF6XmVG_9i0VwpTvm_bkhmNatY02fZSZJ3zVXe2NVCN6arFOnNKyH36rjqy9WH-Za9MpHpRNkoe4Z7eLQGkbPRrpOC0Zt92D1nKexTSQh_HbqAQoFfoJ0wkZIhhp

Z laboratória za sporák

Ernsta v ambulancii navštevovali ľudia s hnačkujúcimi dojčatami, preto sa rozhodol, že sám zakročí. Liekov ale bolo príliš málo a aj tie, ktoré mal k dispozícii, nemali na detskú hnačku takmer žiadne účinky. Ernst sa snažil prísť na to, kde sa vlastne viróza berie a ktoré časti tela napadá. Keď zistil, že išlo o črevné baktérie, ktoré sa vo veľkom usádzali na stenách čriev, vedel, že z laboratória sa musí presunúť do kuchyne. Práve za sporákom chcel objaviť fungujúci liek.

Článok pokračuje na ďalšej strane: