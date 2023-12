Uviazla v ďalekej minulosti. Muž musí svoju ženu každé ráno presviedčať, že sú manželia a nie je rok 1994

Predstavte si, že sa každé ráno zobudíte a niekto vám musí povedať, aký je v skutočnosti rok a vy zisťujete, že od istého dňa si jednoducho nič nepamätáte. Podobný príbeh vyrozprávala romantická komédia „50x a stále po prvý raz“, v ktorej sa Henry (Adam Sandler) zamiloval do Lucy (Drew Barrymore), trpiacej stratou pamäte. Lucy každý deň prežíva deň svojich narodenín a zamilovaný Henry jej sľubuje, že si jej lásku získa nanovo každý jeden deň. Inšpiráciou sa stal skutočný príbeh Angličanky Michelle Philpotsovej, ktorá si každý deň myslí, že je rok 1994.

Michelle sa každý deň prebúdza vedľa muža, ktorý ju musí presvedčiť, že sú manželia. Keď žena vyjadrí pochybnosti, Ian vyberie fotoalbum a ukáže jej fotografie z ich svadby spred 25 rokov. Až vtedy Michelle so stratou pamäte uverí, že sa rozpráva so svojím manželom a že všetko, čo jej povedal, je pravda.

Čo bolo včera?

O pamäť prišla kvôli dvom dopravným nehodím. V roku 1985 mala nehodu na motorke a o päť rokov neskôr bola účastníčkou druhej autonehody. Pri oboch incidentoch utrpela úraz hlavy. Michelle si pamätá všetko až do roku 1994, no odvtedy až dodnes si nepamätá ani jeden deň. „Je to pomerne zriedkavý stav, ale existuje. Ste schopní vykonávať každodenné veci a nezabudnete také základné veci, ako je napríklad rozprávanie. Ale ak by sa vás niekto opýtal, čo ste robili včera, nemali by ste ani poňatia,“ vysvetlil Peter Nestor, neurovedec z Cambridgskej univerzity.

U Michelle sa rozvinula epilepsia a časté záchvaty. Podstúpila viaceré operácie, no negatívne následky sa lekárom nepodarilo zvrátiť. Postupne začala zabúdať na všetky nové zážitky, nové informácie aj na nových ľudí. „Nechcela som byť iná. Chcela som sa vrátiť k normálnemu ja a nie k tejto atrape človeka. Chcem späť svoju kariéru. Chcem zase hovoriť vetu – pamätám si to,“ priznala otvorene Michelle všetky svoje trápenia.

Na svadbu zabudla

