Skutočný život Fantaghiró má od rozprávky ďaleko. Dokázala odísť od tyrana a zažiarila pri mladšej láske

V 90. rokoch sme na Slovensku zažili príliv obrovského množstva nových filmov a seriálov, ale na máločo máme také pekné spomienky ako na dobrodružstvá princeznej Fantaghiro. Tvrdohlavú, no odvážnu a múdru hlavnú hrdinku si zahrala talianska tanečníčka a herečka Alessandra Martines. Život umelkyne pritom mal od rozprávky ďaleko, za čo mohol najmä jej prvý manžel. Dokázala však od neho odísť a neskôr šťastie našla pri o 20 rokov mladšom partnerovi, s ktorým má aj syna.

Najväčšia sláva

Alessandra sa narodila 19. septembra 1963 v Ríme, no vyrastala prevažne vo Francúzsku. Kariéra umelkyne jej bol súdená, keďže speváčka Carla Bruni a herečka Valeria Bruni Tedeschi sú jej sesternicami z druhého kolena. Aj Alessandra sa vybrala týmto smerom a už ako devätnásťročná tancovala v opere v švajčiarskom Zürichu, pričom jej cesty viedli aj do USA a neskôr naspäť do Ríma.

Práve v Taliansku sa jej kariéra rozbehla naplno. Popularitu jej v 80. rokoch priniesli večerné šou Fantastico a Europe Europe a potom sa presadila aj vo svete filmu. Najväčšiu slávu dosiahla vďaka spomínanej rozprávkovej sérii Fantaghiro, ktorá sa natáčala najmä na Slovensku a v Česku a mala päť dielov. Alessandra Martines si neskrotnú princeznú zahrala vo všetkých a očarila milióny televíznych divákov po celej Európe.

Prvý manžel ju podvádzal

V dobách jej najväčšej popularity svoj život spojila s kontroverzným režisérom Claudom Lelouchom. O 26 rokov starší filmár si ju za ženu vzal v roku 1993 a spolu majú dcéru Stellu. Žiaľ, vzťah to nebol ideálny, Lelouch ju mal podvádzať a dokonca aj týrať. „Claude je muž s nadmerným egom. Keďže chce mať situáciu vždy pod kontrolou, správa sa ako diktátor a všetci s ním súhlasia,“ povedala v rozhovore pre magazín Gala.

