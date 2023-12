Syn profesora Krčméryho: Nevyrastali sme s pocitom, že nikdy nie je doma. Tata mal jedno zlaté pravidlo

Do povedomia Slovákov sa dostal najmä počas pandémie, no v priebehu života toho dokázal omnoho viac. Množstvo času zasvätil pomoci ľuďom v rozvojových krajinách - v Keni, v Sudáne, v Burundi, v Etiópii, v Tanzánii aj v Kongu. Nezlomil ho infarkt, ani päť malárií. Aj taký bol profesor Vladimír Krčméry, ktorý nás navždy opustil presne pred rokom.

Čiernobiela fotografia počas poslednej rozlúčky s profesorom Vladimírom Krčmérym. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bol známy ako lekár, odborník na tropickú medicínu a infektológiu, vysokoškolský pedagóg, ale zároveň bol manželom a otcom. Na svojho „tata“, ako ho jeho deti s láskou volali, si rád zaspomínal aj jeho syn Michal. V rozhovore pre portál Pluska prezradil, akým otcom v skutočnosti bol.

Spolu aj na cestách

„Tata určite cestoval viac ako rodičia našich rovesníkov, to sme si ako deti uvedomovali,“ povedal v úvode svojho rozprávania syn Michal. Napriek tomu však svoj život nezasvätil len práci a svojim deťom venoval toľko času, že v detstve ani nevnímali, že sa ich otec venuje niečomu netradičnému.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/VSZaSPsv.Alzbety.Skalica/photos/a.1556806671050564/3044802702250946/?type=3&ref=embed_post

„Snažil sa nás často brať so sebou. Na kratšie prázdniny cez rok naplánoval buď nejakú lyžovačku, alebo nás zobral so sebou na odborný kongres, ak sa konal napríklad v teplejšej krajine. On chodil na prednášky, opravoval články na pláži a my sme sa hrali a kúpali,“ približuje.

Zlaté pravidlo

S pocitom, že otec nie je nikdy doma nevyrastali ani vďaka jednej zásade. Ona je dôvodom, že z detstva má kopu ďalších krásnych spomienok.

Článok pokračuje na ďalšej strane: