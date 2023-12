Pre hendikep ho ako otca neraz spochybňovali. Možno jej niekedy dám viac ako zdravý, vyznáva sa Bekim

Od začiatku si uvedomoval, že to pre svoj hendikep nebude mať ako otec úplne jednoduché, napriek tomu svojej manželke pri starostlivosti o vytúženú dcérku pomáha najlepšie, ako vie. Obľúbený komik Bekim Aziri však priznáva, že si v tejto súvislosti stihol vypočuť veľa zlého. Pre neprajníkov má však jasný odkaz.

Ako sa o ňu bude starať

„Napísali, že ako sa ja o ňu budem starať, ako ju budem kočíkovať," priznáva Bekim v rozhovore pre portál Život komentáre, ktoré sa začali objavovať v momente, kedy sa stal otcom. „Neviem ju síce úplne dobre kočíkovať, ale dá sa ísť po rovinke, už som sa to naučil. Plakala, keď som ju tlačil a niekto napísal komentár: „Dieťa plače, bojí sa. Hlavne, že je video,“ opísal jeden z mnohých neprajných komentárov.

„Chcel by som povedať ľuďom jednu vec, nie je umenie dávať na Instagram iba pekné veci. Deti reálne plačú a naša takisto a nevidím dôvod, prečo by som to nedal na Instagram. Čo je na tom? Však ona sa iba nesmeje," pokračuje komik, ktorý mal iba šestnásť rokov, keď ho pád na bicykli pripútal k invalidnému vozíčku. Napriek tomu robí všetko preto, aby bol pre malú Eliu tým najlepším otcom.

Zodpovednosť a strach

