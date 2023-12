Výber sviečok do adventného venca je dôležitý, prekvapuje etnologička. Prečo by mali mať iba tieto farby?

Každý rok pred Vianocami sa vo väčšine slovenských rodín dodržiava krásna tradícia – zapaľovanie sviečok na adventnom venci. Aj keď dnes podlieha najnovšej móde, ako približuje etnologička Katarína Nádaská, na farbe sviečok skutočne záleží.

Vždyzelené vetvičky

Čo to adventný veniec je, vie zrejme každý. Tradícia jeho zdobenia a zapaľovania sa spája s obdobím adventu, čo je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi. Je vymedzená štyrmi nedeľami pred vianočnými sviatkami, teda pred oslavou narodenia Ježiša Krista. A to je aj dôvod, prečo každú nedeľu zapaľujeme na adventom venci jednu ďalšiu sviečku. Ide o akési symbolické odpočítavanie týždňov do Vianoc.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/rea.reconnect.3/posts/pfbid02GiBfXAkPXR8Q2AUDSJDcyfLoWuqiNkJxmdiipFyX3hPMKo5Nwxem3gxPu1ypJrCol?ref=embed_post

Ako vysvetľuje etnologička pre portál Život, podľa tradícií by mal byť urobený zo zelených vetvičiek ihličnanov, so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú jednotlivé adventné nedele. „Kruhový tvar venca vytvoreného zo vždyzelených vetvičiek sa pokladá za symbol večného života, hoci svoj pôvod má v predkresťanských tradíciách, kde symbolizoval večný cyklus striedajúcich sa ročných období,“ dodáva Nádaská.

Pozor na výber farieb

