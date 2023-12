FOTO: Zatúlané šteniatko čakalo na pomoc v hlbokej šachte. Dobrovoľníci z Fiľakova ukázali obrovské srdce

Sú to hrdinovia.

Opäť vyrazili do akcie, no tentokrát inak, ako by ste si mohli myslieť. Štvorica dobrovoľných hasičov z Fiľakova riskovala, aby zachránila život vystrašenému psíkovi. Dramatická akcia mala napokon ten najkrajší koniec.

Dobrovoľníkov potrebovali v opustenej budove, kde v šachte uviazlo vystrašené šteniatko. „Záchrana psíka uväzneného v šachte. Zasahovali štyria členovia zboru na jeden kus techniky," zhodnotili stručne dobrovoľníci výjazd, na ktorý vyrazili v utorok 28. novembra. Podľa fotografií však išlo náročnú akciu, keďže psík uviazol nedostupnom teréne.

Hasičom však nebolo nič ľahostajné a o pár minút sa všetci dočkali úspešného konca. Psíka dostali do bezpečia, a tak si mohli na konto pripísať záchranu ďalšieho nevinného života.