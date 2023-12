Šéfkuchár premenil bryndzový koláč na michelinskú lahôdku. Gabo Kocák doňho pridáva netradičnú prísadu

Vyštudoval strojárstvo a dnes je jedným z našich najznámejších televíznych šéfkuchárov. Gabo Kocák sa však kuchárom vraj stal nečakane. Priviedol ho k tomu kamarát z vojenčiny. Ten zo dňa na deň odišiel a keď sa po dvoch rokoch znovu stretli, ponúkol Gabovi prácu v kuchyni bavorského hotela. Nebol síce vyučený, no ponuku prijal.

„Začínal som úplne od piky ako raňajkový kuchár, pripravoval som nárezy a šaláty,“ hovorí o svojich začiatkoch pre Varechu. Až po čase, keď získal kontakt so špičkovou kuchyňou michelinskej reštaurácie, si povedal, že to je vec, ktorú by naozaj chcel robiť.

K tomu, aby ste prežili príjemný večer s ľuďmi, na ktorých vám záleží, podľa neho stačí málo - príjemná atmosféra a úprimný rozhovor. „A k tomu dobré jedlo, ktoré ľudí spája a máme jedno veľké afrodiziakum,“ myslí si. Takým pokrmom môže byť aj šéfkuchárov sedliacky bryndzový koláč. Cesto má od Gabo svojho kamaráta, francúzskeho šéfkuchára a pridáva doňho aj jednu prekvapujúcu ingredienciu.

Sedliacky bryndzový koláč od Gaba Kocáka

