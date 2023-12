FOTO: Vítala ich aj ľudová hudba. Pozrite sa, ako vyzerá prvá lyžovačka pod Tatrami v sezóne

Ako prví na Slovensku v piatok otvorili sezónu v lyžiarskom stredisku Ždiar - Strednica pod Belianskymi Tatrami. Vedúci strediska Jaroslav Strachan uviedol, že sa im to podarilo takmer o mesiac skôr ako vlani, keď sa prvýkrát lyžovalo až 25. decembra. Okrem zjazdového lyžovania majú návštevníci Tatier k dispozícii aj prvé trasy na bežecké lyžovanie či sánkarskú dráhu.

Meter snehu

„Pred sezónou sme investovali do nového zasnežovacieho systému a pomohla nám aj príroda, takže sme stihli prvé dva svahy pripraviť za štyri dni,“ uviedol Strachan s dodatkom, že na dvoch zjazdovkách majú približne meter snehu. Ostatné svahy budú spúšťať postupne, ďalšie možno už na budúci týždeň.

Foto: TASR/Adriána Hudecová

Verí, že pred Vianocami nepríde oteplenie, ako to bolo po minulé roky. „Ak aj príde, sme na to pripravení, budeme naďalej zasnežovať, kým nám to podmienky dovolia, aby sme mali dostatok technického snehu, ktorý by to mal vydržať,“ dodal Strachan.

Žijú z turizmu

Starosta Ždiaru Pavol Bekeš uviedol, že približne 90 percent miestnych ľudí žije práve z turizmu. Pre samotnú obec je tak spustenie prevádzky v prvom lyžiarskom stredisku malá slávnosť. Aj preto tam majú v piatok školáci skrátené vyučovanie, aby si mohli užiť prvé oblúčiky na svahu. „Zároveň sú naše deti cez zimu predovšetkým na lyžiach či korčuliach a len minimum času trávia v telocvični,“ ozrejmil Bekeš.

