Nevinný skok do bazéna takmer skončil ochrnutím. Tomáš našiel zmysel života pri nečakanej činnosti

S kamarátmi si vymysleli výzvu, ktorá spočívala v skákaní do detského bazéna. Keďže bol vždy za každú srandu, rozbehol sa a skočil do vody. Nedokázal z nej však sám vyliezť. Myslel si, že dostal len kŕč, no lekári mali preňho horšie správy.

Keď znova stál na nohách, plakal

Tomáš Horanský dnes túto zábavku považuje za obrovskú hlúposť. V nemocnici sa dozvedel, že má porušenú miechu a hrozí mu ochrnutie. Podstúpil operáciu, tri mesiace strávil v rehabilitačnom centre v Kováčovej a keď po dlhých týždňoch znova stál na nohách, rozplakal sa.

„Akoby som začal prvý raz chodiť, cítil som sa, ako keby som mal tri roky a pritom som mal 31,“ spomína pre TV Noviny. Doteraz má problém s jemnou motorikou, nezvládne vypisovať dlhé formuláre a nevydrží dlho stáť. Napriek tomu si myslí, že mu táto životná situácia otvorila oči.

Druhú šancu zobral vážne

Za druhú šancu, ktorú dostal, je vďačný a svoje miesto našiel práve pri peci. „Keď som bol v Kováčovej, jeden pán mi povedal, že ľudia, ktorí sa sem dostali, už nikdy nič nedosiahnu,“ pamätá si. Vtedy si povedal, že to nesmie byť jeho prípad. Dlho sledoval talianskych pizzerov a k srdcu mu prirástla neapolská pizza.

Jej príprava mu okrem toho poslúžila aj na rehabilitáciu. „Stláčanie a výroba cesta mi umožnila naťahovať svaly,“ tvrdí. Svoju tvorbu prezentuje aj na sociálnych sieťach a neustále sa v nej zdokonaľuje. Urobiť kvalitnú a dobrú pizzu je už dnes podľa neho umenie.