Našiel svoje šťastie. Brankár Jano Lašák pokľakol pred milovanou Romanou a požiadal ju o ruku, píšu médiá

Pôjde do chomúta? Napriek tomu, že Ján Lašák už raz ženatý bol, ale manželstvo mu žiaľ nevyšlo, na lásku zjavne nezanevrel. Už niekoľko rokov je totiž šťastný po boku priateľky Romany, s ktorou vychováva aj dvojročného syna Mateja. Podľa najnovších správ, ktoré priniesol portál Šport24, však údajne na spoločnej dovolenke Janko pred Romanou pokľakol.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/104207116390/photos/pb.100050523247963.-2207520000/10158153469271391/?type=3

Majster sveta z roku 2002 žil pred rokmi v manželstve s Andreou, s ktorou má dve deti, dcéru Lilien a syna Jána. Hoci sa obaja vo vzťahu snažili, ich vzťah sa definitívne rozpadol v roku 2015.

Jedným z dôvodov bol aj častý Janov pobyt ako hokejistu v zámorí. „Ono to tak v živote už chodí, že niekedy si po čase prestanete rozumieť. Posledné roky sme boli dlhšie od seba, keďže som hrával v zahraničí, no a tak sme sa svojím spôsobom odcudzili,“ povedal vtedy bývalý brankár pre denník Plus Jeden Deň.

Janko ale na lásku nezanevrel a už niekoľko rokov si spokojne nažíva vo vzťahu s dizajnérkou Romanou. Ich spoločné šťastie vyvrcholilo po tom, ako priateľka darovala život synovi Matejovi. Zdá sa však, že to nie je ani zďaleka všetko.

Podľa tipu čitateľa, ktoré obdržala redakcia portálu Šport24, mal údajne na spoločnej dovolenke na Gibraltáre Janko pred Romanou pokľaknúť. „Overená informácia, na sociálnej sieti jej blízki priatelia gratulovali,“ napísal do redakcie čitateľ.

Na Romaninom profile podľa portálu Šport24 vraj tiež svieti spoločná rodinná fotografia, pri ktorej Lašákova priateľka napísala tieto slová: „Deň, na ktorý nezabudnem.“ Či sú tieto špekulácie naozaj pravdivé, ukáže až čas.