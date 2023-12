Odborníčka: Ak chcete vyšší plat, takto si ho vypýtajte. Jednu vec by ste ale určite nemali robiť

Mnohí zamestnávatelia na ťažkú situáciu vo svete a zvyšujúce sa ceny reagujú zvyšovaním platov. Existuje však veľké množstvo, ktoré sa tejto otázke úspešne vyhýba. Oplatí sa preto vedieť, ako a kedy si vypýtať vyšší plat sami. Rada kariérnej koučky Frederiky Plesník, ktorú dala našim kolegom z Dobrého rádia, znie jasne.

Možností je viac

Na úvod je vhodné od šéfa zistiť, či je s našou prácou vôbec spokojný. Ak je jeho odpoveď kladná, možností je niekoľko. „Zamestnávateľ mi hovorí, že podávam nadpriemerný výkon, ale ja som si urobila domácu úlohu a zistila som, že som podpriemerne platená,“ načrtla expertka jeden z možných argumentov, s ktorým môžeme osloviť nadriadeného.

„Druhá vec je opakovať alebo komunikovať hodnotu, čo všetko firme prinášam. Možno som pribrala nejaké nové úlohy, prinášam zamestnávateľovi viac, robím viac, kvalitnejšie a lepšie. Aj na tomto to môžem postaviť,“ dopĺňa.

Dôležité je načasovanie

Podľa jej slov je dôležité aj správne načasovanie tejto otázky. Radí, že na to treba myslieť už pri nástupe do nového zamestnania. „Už keď prijímam tú ponuku, už vtedy je dobré baviť sa o tom, že možno mi výška toho platu nie úplne vyhovuje, že som si predstavovala viac a že za akú dobu, alebo čo potrebujem splniť, aby sme túto tému mohli opäť otvoriť. Keď mi ten zamestnávateľ povie, že po skúšobnej lehote to môžeme otvoriť, tak už mám niečo predpripravené,“ vysvetľuje.

V tejto súvislosti upozorňuje na častú situáciu, keď zamestnanec v úvode s platom súhlasí, no o tri mesiace zrazu zmení názor. „Nevyzerá to úplne dobre. Skúsiť to môžem, ale je lepšie si to predkomunikovať,“ uzatvára.