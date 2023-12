Stará sa o to, aby pod stromčekom nikto nemal prázdno. Pani Alenka sa už roky mení na vianočného škriatka

Pôvodne pracovala ako laborantka, no zatúžila pomáhať iným. Alena Letková, zakladateľka nitrianskeho OZ Podaj mi ruku, sa v týchto dňoch premieňa na akéhosi vianočného škriatka. Vďaka dobrým ľuďom totiž prináša darčeky aj do tých rodín, ktorí by si ich pre zlú finančnú situáciu inak nemohli dovoliť.

Vianoce pre každého

„Najskôr som pomáhala iba tak, že keď som sa dozvedela, že chorých ľudí alebo rodiny postretlo nešťastie a potrebovali pomôcť, zorganizovala som zbierku prostredníctvom Facebooku. Zverejnila som výzvu a priatelia, kolegynky a rodina mi začali znášať veci oblečenie, hračky, potraviny domov a dokonca aj peniaze," vysvetľovala Alena pred rokmi pre portál Nitra Noviny.

Dnes aj vďaka svojmu občianskemu združeniu pomáha rodinám celoročne už takmer desať rokov. Ako však uvádza portál TV Noviny, pred Vianocami je situácia odlišná a myslí najmä na rodičov, ktorí nemajú peniaze na darčeky pod stromček. Aj preto už po druhý rok spustila zbierku použitých, no už nevyužitých hračiek pre rodiny v núdzi.

Používané aj úplne nové

„Tie maminky, ktoré nemajú to šťastie, že môžu detičkám kúpiť hračky, môžu prísť k nám a tie hračky si zadarmo vybrať,“ vysvetľuje Alena, ktorej ľudia zvyknú nosiť veci počas celého roka. V predvianočnom období však myslia hlavne na tých najmenších, preto sa niektorí podelia nielen o už používané a vyradené, ale aj o úplne nové hračky.

„Chceme, aby to išlo do tých správnych rúk slušným ľuďom,“ dodáva zakladateľka občianskeho združenia Podaj mi ruku, ktoré má vo svojej databáze viac ako 50 rodín s rôznymi príbehmi. Aj vďaka Alenke a ľuďom, ktorí sa do zbierky zapojili, ani tento rok nebudú mať pod vianočným stromčekom prázdno.