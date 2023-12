Šéf Červeného kríža zo Svidníka: Konečne sme vybavení tak, že stačí nasadnúť do auta a vyraziť na pomoc

Dostali vianočný darček, po ktorom túžili a vďaka ktorému budú môcť pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Slovenský Červený kríž sa za to môže poďakovať obchodnému reťazcu Lidl a jeho zákazníkom, ktorí prejavili obrovskú štedrosť. „Tieto vozidlá sú vybavené kompletne všetkým, čo potrebujeme na krízovú intervenciu, či už zasahujúcim zložkám (záchranárom) alebo ľuďom, ktorí to potrebujú,“ hovorí Slavomír Sakalík, riaditeľ územného spolku Slovenského Červeného kríža Svidník, o troch nových moderných vozidlách, ktorých sa dočkali.

Z vybavenia sú nadšení

Pri slávnostnom odovzdávaní sa všetci rečníci zhodli, že by boli najradšej, keby vozidlách pre krízové zásahy Červeného kríža zostali zaparkované v garážach. Udalosti z posledných rokov nás ale utvrdzujú v tom, že treba byť pripravení. Optimistické nie sú ani klimatické prognózy. Aj na Slovensku hrozia nečakané prírodné nešťastia, ako sú povodne či požiare, ktoré súvisia so zmenou klímy.

Tri špeciálne vybavené autá do rúk prezidenta Slovenského Červeného kríža Jozefa Köppla symbolicky odovzdala generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika Zita Szlavikovics. Foto: Slovenský Červený kríž, Lidl

Slavomír Sakalík je riaditeľ spolku Červeného kríža vo Svidníku a nám sa predstavil ako krízový logista. Už 35 rokov pomáha na miestach, kde je to najviac potrebné. Keď prepukla vojna na Ukrajine, bol medzi prvými, ktorí išli pomáhať na východnú slovenskú hranicu. „Hneď na druhý deň sme boli na hraničnom prechode v Ubli, ale museli sme predtým do našich vozidiel nanosiť všetko potrebné vybavenie,“ spomína riaditeľ spolku Červeného kríža zo Svidníka. Pri nápore utečencov z Ukrajiny v treskúcej zime bola logistika ozajstnou výzvou. Zásahový tím hneď v prvý deň balil na vozíky stany a rýchlo k nim zháňali vykurovanie. Požičiavať si vtedy museli aj generátor na osvetlenie. „Bolo to náročné a také na kolene. Teraz sme vybavení tak, že stačí nasadnúť do auta a vyraziť na miesto a to je fantastické,“ dodáva s veľkým úsmevom.

Krízová situácia nie sú len povodne, požiare, ale tiež veľké havárie... „Nech na Slovensku nastane akákoľvek situácia, sme pripravení pomôcť,“ hovoria predstavitelia Slovenského Červeného kríža. Foto: Slovenský Červený kríž

Pripravení na prírodne nešťastia aj humanitárne krízy

Dobrovoľníci aj profesionáli v uniformách Slovenského Červeného kríža nie sú iba zdravotníci, ako si mnohí myslia. Sú trénovaní, aby vedeli poskytnúť prvú pomoc, no pritom sú profesionálmi v oblastiach ako logistika, sociálna či humanitárna pomoc. Rozvážajú jedlo a ošatenie ľuďom v núdzi a nenahraditeľní sú najmä v krízových situáciách. „Nezáleží, či ide o humanitárnu krízu, pandémiu, veľkú nehodu či inú vážnu situáciu, Červený kríž je vždy nablízku. Skúsení profesionáli a dobrovoľníci dokážu často zázraky a so špeciálne vybavenými vozidlami budú ešte rýchlejší a efektívnejší,“ povedala Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika, počas odovzdávania troch moderne vybavených zásahových áut.

V nich je okrem iného vybavenia napríklad aj nafukovací stan s vykurovaním, výkonný generátor a balón, ktorý zásahovým tímom osvetlí potrebnú plochu. „Spoločnosť Lidl vnímame ako silného partnera, ktorého podporu, najmä v ostatných rokoch poznačených náročnými situáciami, si veľmi vážime. Aj vďaka nej mnohí ľudia v nepriaznivých životných situáciách dostali neodkladnú pomoc a starostlivosť,“ povedala Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

„Ďakujeme našim zákazníkom a zamestnancom, spoločne sme opäť dokázali niečo výnimočné,“ povedala Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika, krátko predtým, ako predstaviteľom Červeného kríža odovzdala tri zásahové autá vybavené modernou technikou. Foto: Lidl

Vďaka darovaným autám a technike dokáže Slovenský Červený kríž pohotovo a takmer kdekoľvek vytvoriť zázemie pre hasičov, ktorí bojujú s požiarmi, alebo pre záchranárov, ktorí zasahujú pri hromadných dopravných nehodách. „V prípade väčšieho nešťastia vyrazia na miesto všetky tri autá. Ich vysielačky sú naladené na rovnaké frekvencie a posádky tak vedia okamžite koordinovane spolupracovať,“ hovorí o ďalších výhodách zásahových áut Andrej Barborka, šéf územného spolku Slovenského Červeného kríža Nitra a Topoľčany.

Autá disponujú aj stolmi s lavicami či poľnými skladacími lôžkami v samostatných hliníkových boxoch a plynovými varičmi pre rýchle podávanie teplých nápojov. Vďaka tomu sú univerzálne použiteľné pri prírodnom nešťastí aj pri nápore utečencov. „Oceňujeme všetko. Naozaj všetko. Osobne sa najviac teším osvetľovacej technike, ktorú sme vždy museli zložito zháňať,“ hovorí Slavomír Sakalík.

Slovenský Červený kríž je súčasťou integrovaného záchranného systému na Slovensku a tiež zasahuje v najrôznejších krízových situáciách. Foto: FACEBOOK/Slovenský Červený Kríž - oficiálna stránka

Zákazníci Lidlu nepomohli po prvýkrát

Na autá s technickým vybavením pre Slovenský Červený kríž prispelo asi 354-tisíc zákazníkov Lidlu, keď si kúpilo nálepku za 50 centov. Spolu sa takto vo verejnej zbierke Srdcia na správnom mieste, ktorú zorganizovala nadácia spoločnosti, nazbierala suma 177-tisíc eur. Lidl k nej priložil dar 100-tisíc eur. Lidl zbierku vyhlásil potom, čo ho o pomoc v roku 2022 požiadal jeho dlhoročný partner Slovenský Červený kríž.

Slovensko sa vtedy nachádzalo v pandemickom období a zároveň začala vojna na Ukrajine. Nápor na pomáhajúce zložky a na dobrovoľníkov bol vtedy enormný. „Červený kríž nás oslovil s tým, že majú dobrovoľníkov, ktorí vedia ako pomáhať, majú skúsenosti, vôľu a nasadenie, no potrebujú autá, aby sa dokázali dostať na miesto krízovej intervencie a potrebujú vybavenie, ktoré si dokážu operatívne prenášať. Sme radi, že sa nám vďaka zbierke podarilo získať nie jedno, ale tri takéto vozidlá,“ povedal pre Dobré noviny Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie spoločnosti Lidl.

Tomáš Bezák z Lidlu priznal, že vždy, keď v spoločnosti spúšťajú verejnoprospešný projekt, trefný názov sa im hľadá ťažko. „V tomto prípade to bolo jednoduché. Povedali sme si, že naši zákazníci už veľakrát ukázali, že majú srdcia na správnom mieste, tak prečo takto nenazvať verejnú zbierku,“ dodáva Tomáš Bezák. Foto: Slovenský Červený kríž, Lidl

K ďalším aktivitám Nadácie Lidl patrí aj rozvoj zdravotníckej starostlivosti či podpora vzdelávania a morálnych hodnôt v spoločnosti. V lete reťazec venoval výťažok z predaja obľúbených rozprávkových kníh vo výške 128-tisíc eur na moderné prístroje pre oddelenia a ambulancie Detského kardiocentra v Bratislave. Začiatkom roka Nadačný fond Lidla prispel sumou 300-tisíc eur k vzniku modernej prípravovne liekov na Klinike detskej hematológie a onkológie na bratislavských Kramároch. „Vieme ako predávať rožky a jogurty, ale pokiaľ ide o efektívnu pomoc, v tom si nechávame radiť od odborníkov,“ vysvetľuje Tomáš Bezák, ako pripravujú svoje verejnoprospešné aktivity.

Článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Lidl.