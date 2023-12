Zmierila sa s tým, že musí žiť s vakom na bruchu. Mama so zákernou chorobou sa už na seba pozerá inak

Rozpráva o tom bez príkras a neštíti sa ani nadávok. To, čo si prežíva každý deň, totiž nie je prechádzka ružovou záhradou a ona chce svojím odvážnym prístupom zmeniť, ako sa ľudia pozerajú na toto zákerné ochorenie. Austrálčanke Krystal Millerovej jej diagnóza napokon zmenila pohľad na seba samú.

Život s vakom na bruchu

Ako pätnásťročnej jej diagnostikovali Crohnovu chorobu a o sedem rokov neskôr ňou už bola väčšia časť jej čriev vážne poškodená. Lekári sa preto rozhodli, že jej kus hrubého aj tenkého čreva musia odstrániť. Krystal odvtedy žije s otvorom v bruchu, ktorý je napojený na stomický vak. Svoj netypický život s týmto ochorením už roky zdieľa aj s ľuďmi na internete.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/bagladymama/photos/a.578397855670795/1040997132744196/

Spočiatku si mysleli, že ju tam budú podporovať len blízki a rodina, no to sa rýchlo zmenilo. „Nikdy som nečakala, že sa to až tak rozšíri. Je to šialené, nedávno ma dokonca spoznali v obchode,“ vysvetľovala pre portál Upworthy.

Búra stereotypy

Motiváciu ísť s kožou na trh a na sociálne siete každý deň pridávať fotografie s jazvami, vývodom a samotným stomickým vakom mala od začiatku hlavne preto, aby mohla inšpirovať a povzbudiť iných chorých. Postupne sa jej darí aj búrať stereotypy o tejto chorobe, odvahu však nabrala až po čase.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.