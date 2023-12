Želala si, aby sa už nikdy nezobudila. Kristína Kanátová brala depresiu ako niečo, čo sa jej nemôže stať

„Nevedela som zaspať, nevedela som vstať... Už som si začala želať, aby som sa nezobudila,“ priznáva otvorene herečka Kristína Kanátová, ktorú diváci poznajú najmä ako nekompromisnú riaditeľku nemocnice v seriáli Mama na prenájom. Kým pred kamerami dokáže tmavovláska zo seba dostať všetky pocity, ktoré si jej postava vyžaduje, v reálnom živote s tým mala poriadny problém. Negatívne emócie potláčala vo svojom vnútri. Dnes by svojou úprimnou spoveďou rada pomohla iným.

Mala pocit, že celá niekam odišla

„Ani vo sne mi nenapadlo, že raz budem takto niekde sedieť a pred verejnosťou o tom rozprávať,“ priznala v Teleráne herečka, ktorá prekonala tri fázy ťažkej klinickej depresie. „Mala som pocit, že som celá niekam odišla. Že som to zrazu nebola ja. Že mi odišla kreativita, odišiel mi humor, že celý mozog mi niekam odišiel," vyznáva sa herečka. Zrazu sa jednoducho nevedela sústrediť.

Priznáva, že sa za to, čo prežíva, hanbila, pretože pred desiatimi rokmi bola táto téma podľa nej tabu. A tak sa len tvárila, že sa nič nedeje. „Myslela som si, že sa z toho vyspím, len po nejakom období, po nejakých týždňoch, mesiacoch už to pretvarovanie začalo byť veľmi vyčerpávajúce a vtedy už mi bolo jasné, že to tak ďalej nejde, pretože to už boli momenty, kedy som sa naozaj necítila na to vôbec niekam ísť,“ opisuje momenty, počas ktorých si uvedomila, že by mala vyhľadať pomoc, lebo inak to dopadne veľmi zle.

Jej sa to predsa nemôže stať

Chýbali jej však potrebné informácie. „Bolo to pre mňa niečo vzdialené, niečo, čo sa mne v živote nemôže stať. Bola som v tom, že všetko mám v živote nastavené dobre,“ dodáva s tým, že už ako 21-ročná mala za sebou prvú vysokú školu, mala okolo seba rodinu, kamarátov, preto nemala pocit, že by sa mohla na niečo sťažovať.

„Ako študentka som vtedy nemala peniaze na terapiu, bol to pre mňa neriešiteľný problém. Hovorila som si, že nemôžem predsa ísť za rodičmi a pýtať si peniaze na niečo, čo vlastne ani neviem opísať. Preto som najskôr išla do štátnej psychologickej ambulancie. Pamätám si, ako strašne som sa hanbila tam ísť,“ spomenula v rozhovore pre Denník N.

Zasiahla až rodina

