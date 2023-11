Súboj s láskou. Nová historická romanca Jany Pronskej

V najnovšom, dvadsiatom piatom románe s názvom Súboj s láskou , inšpirovanom skutočnými udalosťami z našej histórie, vás zavedie na tajomný, povesťami opradený hrad Bystrica, na ktorom sa odohráva nezabudnuteľný príbeh o láske, zrade a pomste.

Bratia Rafael a Ján Podmanickí z Bystrice, mocní veľmoži a lúpežní rytieri, ovládajú celé Považie a trasie sa pred nimi i šľachta na Morave a v Sliezsku. Sú nielen neľútostní bojovníci, ale aj obratní diplomati a všetky útoky proti nim sa končia ich víťazstvom. Príbuzenské zväzky s predstaviteľmi cirkvi a významnými šľachtickými rodmi im otvárajú všetky dvere a zároveň ich chránia pred pomstou tých, ktorým siahli na majetky.

Foto: Ikar

Pri jednom z lúpežných prepadov Rafael zajme krásnu poľskú šľachtičnú Hedvigu, ktorá ho očarí tak veľmi, že jej ponúkne manželstvo. V Bystrici však žije Janika, dcéra pána z Lomnice, ktorú vychovali drsní žoldnieri z Rafaelovej družiny. Odjakživa sa zo všetkých síl usilovala získať uznanie bratov Podmanických, navyše v srdci celé roky skrývala lásku, ktorú nesmela nikomu ukázať.

Keď sa jej konečne podarí uspieť medzi bojom ošľahanými mužmi, na hrade sa zjaví očarujúca zajatkyňa a Janika si musí vybrať: buď zabojuje o Rafaelovo srdce, alebo sa vzdá a príde o všetko. No ako má presvedčiť muža, o ktorého stojí, že krásna tvár nie je všetko, na čom v živote záleží? Že nie vždy ten, kto o láske hovorí, ju aj skutočne cíti? A stihnú si vôbec dve srdcia nájsť k sebe cestu, keď sa nad nimi začnú sťahovať mračná pomsty a zrady?

Pozrite si video s autorkou Janou Pronskou:

Zaujímavé je, že príbehy začne tvoriť Janka Pronská až po čase – napríklad aj na hrade Bystrica bola už dávnejšie, potrebovalo sa to v nej uležať, spracovať...a až oveľa neskôr sa pustí do príbehu. Tak to bolo aj s novinkou Súboj s láskou. „Nikdy nezvyknem chodiť po hradoch, keď práve pracujem na danej knihe,“ vysvetľuje. „Vtedy jednoducho píšem a potrebujem sa sústrediť. Ja už som nasala tú atmosféru, mám to všetko v mojich predstavách, históriu, geografiu a potom len píšem.“

V príbehu Súboj s láskou sú lúpežní rytieri, dobrodružstvo, prepady, akcia...ako sa píšu takéto pasáže kráľovnej romancí? „Môžem prezradiť, že tie akčné scény sa mi píšu ešte ľahšie ako romantické. Lebo viete, v 25.knihe je ten romantický vzťah stále romantický, on miluje, ona nemiluje alebo opačne...ale pri akčných pasážach môžem viac zapojiť svoju fantáziu a užívam si to.“

Janke sa veľmi páči aj obálka – pôvodne boli pre tento príbeh štyri verzie, všetky sa jej zdali vhodné, pekné, ale táto konečná je dokonalá. „Krásne vystihuje celý príbeh, pointu, aj postavy, najmä Janu z Lomnice. Akoby vystúpila z deja a zhmotnila sa na obálke.“

Milan Buno, knižný publicista