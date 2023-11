Deťom treba kupovať menej darčekov, radí stará mama. Jej vysvetlenie presvedčí aj naštedrejších rodičov

Aj keď sa stretnú len párkrát do roka, s darčekmi pre vnúčatá je babička DeeDee opatrná.

Starí rodičia majú často tendenciu rozmaznávať svoje milované vnúčence, pretože stretnutia s nimi nemusia byť pravidelné. Ako však vysvetľuje babička DeeDee, s darčekmi by sme to nemali preháňať. Môže sa totiž stať, že prvé kroky detí nebudú smerovať k vám, ale k batožine, či tam náhodou nie je niečo pre nich.

Menej darčekov pre lepšie vzťahy

Aj keď sa babky a dedkovia do svojich rolí dostávajú po rokoch skúseností s výchovou, niekedy je pre nich ťažké si uvedomiť, že v tomto prípade nie sú rodičmi, ale starými rodičmi. Na tejto ceste sa ich rozhodla sprevádzať DeeDee, ktorá vo videách na sociálnych sieťach rozdáva tipy, ako so svojimi vnúčatami nadviazať trvalé puto, píše portál Bright Side.

Jednou z jej posledných rád bolo odporúčanie nenosiť vnúčatám priveľa darčekov, čo však vyvolalo aj nemilé ohlasy. DeeDee sa v tomto prípade odvolávala na fakt, že aj keď svoje deti a vnúčatá nenavštevuje často, pretože bývajú ďaleko od seba, nemá potrebu ich zahŕňať materiálnymi darmi.

Dary, ktorými sa zabavia spolu

Pochopila, že ani rodičia nie sú z priveľkého množstva hračiek nadšení, a druhý dôvod sa týka priamo vnúčat. Skúsená starká sa rozhodla, že keď sa párkrát do roka stretne so svojimi vnúčatami, nechce, aby ich prvé kroky hneď smerovali k batožine, kde budú hľadať darčeky, ktoré im priniesla. Chce, aby sa tešili na ňu, nie na to, čo od nej dostanú.

