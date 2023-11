Niekedy mám pocit, že ľudia stratili rozum. 96-ročný lekár Karol Mika medicínu berie ako životné poslanie

Napriek tomu, že onedlho oslávi úctyhodných 97 rokov, stále pracuje a lieči svojich pacientov. „Jednoducho ma to baví a keby som nevládal, tak nerobím,“ tvrdí Karol Mika, ktorý je s prehľadom najstarším slovenským lekárom. Ordinuje v Banskej Bystrici a medicínu vníma ako svoje životné poslanie. V rozhovore pre Denník N najnovšie prezradil, že do dôchodku zatiaľ odísť neplánuje. Na otázku, dokedy chce pracovať, s úsmevom odpovedá: „Dokedy? Kým Pán Boh dá.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152460977299923&set=a.439351839922&type=3&ref=embed_post

Liečenie ho neunavuje

Najstarší slovenský všeobecný lekár radšej ako do počítača pozerá na svojich pacientov. Hoci sa ho kompetentní rozhodli pred pár rokmi zastaviť a naordinovať mu nútenú penziu, on sa pomoci iným vzdať nechcel. „Keď máte niečo rád, ani vás to neunavuje,“ tvrdí.

Zatiaľ čo iní jeho kolegovia, ktorí majú aj o dvadsať rokov menej ako on, si už dávno užívajú jeseň života a sú radi, že nepracujú, on sa oddychovať nechystá. „Keď máte k niečomu taký odpor, ako mám napríklad ja k administratíve, a najradšej by ste to zrušili, tak to ide ťažko. Ale to, čo robím, sa nedá zrušiť, lebo medicína slúži všetkým. Keď máte niečo rád, ani vás to neunavuje. Iné je, keď máte vycupkať za pacientom na desiate poschodie,“ smeje sa lekár.

Foto: Reprofoto/Facebook, Polícia Slovenskej republiky

Odísť neplánuje

Podľa vlastných slov ho to jednoducho baví, a keby vraj nevládal, tak to už nerobí. „Viete, v deväťdesiatšestke už ploty zásadne nepreskakujeme a ako všetci, aj my máme pacientov, ktorí nám idú trošku na nervy, ale všetkých niekto musí liečiť. Dokedy? Kým Pán Boh dá,“ odpovedá s úsmevom.

Článok pokračuje na ďalšej strane: