Omyl lekárky stál rodinu viac ako zdravie. Pomoc pre ťažko skúšanú Dianku prišla z nečakaného miesta

Túžila po tetovaní, no zo štúdia odchádzala s niečím oveľa vzácnejším. Príbeh mamičky Dominiky a jej dcérky Dianky tatéra dojal natoľko, že nad platením len mávol rukou. Rodine ponúkol priateľstvo a najmä pomoc v situácii, v ktorej by sa nemal ocitnúť žiaden rodič.

Omyl, ktorý rodinu stál viac ako zdravie

Ako Dominika pred časom vysvetlila pre Nový Čas, všetky problémy sa začali po pôrode v roku 2020. „Gynekologička zle uviedla, že ide o dvojvaječné dvojičky a každá mala mať svoju placentu, teda že ide o najmenej rizikové tehotenstvo pri dvojičkách, no mýlila sa,“ opisuje 27-ročná žena najťažšie chvíle svojho života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=6948080568645437&set=a.390420107744882

To, že placenta je iba jedna a ide o jednovaječné dvojičky, zistil až doktor František Grochal v Martine. Situáciu začal urgentne riešiť. „Hneď na druhý deň, ako som u neho bola v 29. týždni tehotenstva, ma poslali na sekciu. Bolo to všetko narýchlo, lebo by to mohlo byť do ďalšieho dňa už neskoro,“ dodáva mamička.

Prekvapenie u tatéra

Aj keď sa obe dievčatká podarilo sekciou zachrániť, po troch mesiacoch o Dajanku prišli. Druhá z nich, malá Dianka však trpí DMO a nevie hýbať nožičkami a rúčkou. „Na Dianke sa začalo prejavovať, že nerobila to, čo by mali robiť v jej veku rovesníci. Som však veľmi vďačná, že je také slniečko. Rozosmieva nás, hlavička jej funguje. Je nadaná. Niekde jej bolo zobraté, inde pridané,“ vyznáva sa Dominika.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.