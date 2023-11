Zarastajúci pozemok premenili na unikát. Obecná farma na Orave pomôže najmä tým, ktorí to potrebujú

Roky sa pozerali na zarastajúci pozemok za dedinou, preto prišli s nápadom, ktorý sa stal slovenským unikátom. V dedinke Veličná neďaleko Dolného Kubína vyrastá prvá obecná farma, ktorá bude nielen vzdelávať, ale najmä pomáhať sociálne slabším. Na Dvore za dedinou, ako projekt nazvali, by ste však zamestnancov hľadali márne. Budú sa oň starať dobrovoľníci z dediny, ktorí svoje skúsenosti radi posunú ďalej.

Záhrada aj dvor budú plné

„Naším cieľom je vybudovať areál s ovocným sadom, záhradou a hospodárskymi zvieratami,“ vysvetľoval v máji starosta Daniel Laura pre portál SME. Odvtedy práce pokročili, nevyužívaný pozemok vyčistili, navozili a rozhrnuli zem. Nedávno dokonca vysadili 140 ovocných stromov. „Dokončujú aj oplotenie. Nasledovať bude umiestnenie príbytkov pre zvieratá,“ uvádza obec na sociálnych sieťach.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/obecvelicna/posts/pfbid0mnAnzEgqmMegy8ca6SupYcXWGqWsZ6umwHwCzvWfBnTPneyN5VM6ggdDgGdJymu5l?locale=sk_SK

„Chceli by sme sa zamerať na zeleninu, ktorá je do tohto regiónu vhodná, to znamená mrkvu, kaleráb, rôzne druhy koreňovej zeleniny, ale aj v skleníkoch by sme chceli pestovať paradajky, papriku a ďalšie takéto plodiny,“ vysvetľuje Laura pre RTVS a dodáva, že chýbať nebudú ani zvieratá.

Nevyhli sa neprajným šumom

„Budú to zvieratá viac-menej chované kvôli tomu, aby sa deti učili nejakému chovu, ktorý v dnešnej dobe zaniká a chceme ho dostať do popredia aj medzi mládežou,“ pokračuje. Na Dvor za dedinou čoskoro pribudnú sliepky, husi, kozy či ovce. Farmu so všetkými zvieratami by radi naplno rozbehli o pol roka.

