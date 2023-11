Tisícky starších Slovákov využívajú príležitost, ktorá sa nemusí opakovať. Dostanú 300 eur aj čosi navyše

Ak si chcete prilepšiť o pár stoviek eur, máte na to ešte pár dní. Týka sa to odchodu do predčasného dôchodku, o ktorý je v poslednom období naozaj veľký záujem - podľa informácií RTVS bolo do konca októbra podaných až 20-tisíc žiadostí. No a pokiaľ sa to chystáte urobiť aj vy, nemali by ste váhať.

Dokedy to treba stihnúť?

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, informuje Sociálna poisťovňa. Ku dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie, do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú chýbať viac ako dva roky. Ako pripomína RTVS, pokiaľ stihnete o dôchodok požiadať v novembri, dostanete aj 300-eurový mimoriadny príspevok.

A prečo medzi ľuďmi panuje taký veľký záujem? „Bez ohľadu na to, že možno majú dobré zamestnanie, možno majú dobre platenú prácu a nie sú na ten predčasný dôchodok až tak odkázaní, tá matematika nepustí. Ísť do predčasného dôchodku je momentálne naozaj veľmi výhodné,“ uviedol expert na dôchodkový systém Jozef Mihál. Penziu môžu mať podľa neho ľudia zhruba o 20 eur vyššiu.

Dvojnásobná valorizácia

Dôchodkov, ktoré sú priznané tento rok, sa týka dvojnásobná valorizácia. Budúci rok sa budú novopriznané dôchodky valorizovať o 14,5 %. Ak klienti požiadajú o predčasný starobný dôchodok o pár mesiacov neskôr, jeho krátenie nebude také vysoké.

Od 1. januára 2023 máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak: ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,

chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a

a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

V súvislosti s rastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve sa predpokladá, že aktuálna dôchodková hodnota platná v budúcom roku bude vyššia ako tento rok. Prispeje tak k zvýšeniu výslednej sumy dôchodkov priznaných v roku 2024.