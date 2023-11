Ležala podchladená v priekope a bojovala s časom. Bez Pavla by 86-ročná seniorka neprežila

Bola nedeľa, okolo deviatej hodiny večer. Teplomer ukazoval stále nižšie hodnoty a na tiesňovej linke sa ozvala naliehavá prosba o pomoc. Rodina z dediny neďaleko českých Teplíc potrebovala hľadala svoju príbuznú - 86-ročnú seniorku, ktorá sa nevrátila domov. Síce sa jej dovolali, no slabučkým hlasom im len povedala, že spadla a nevie, kde je.

Išlo o každú minútu. Vďaka Pavlovi, ktorý sa do pátracej akcii pustil aj napriek zaslúženému voľnu, boj s časom predsa len vyhrali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/pfbid0Ea1gSFbVt81wmZhUBAqf3YNfaddvX4WvviAm4BHr4ahrjpPS3s8iq2dEyoX4pHUql

„Príbuzní ju hľadali vlastnými silami, ale vzhľadom na zimu a tmu začali mať o ženu strach. Ihneď sa rozbehla pátracia akcia v teréne, ktorý bol zúžený vďaka lokalizácii mobilného telefónu nezvestnej. Ten sa ale v priebehu pátrania vybil,“ popísali muži zákona na sociálnych sieťach s tým, že do terénu vyrazilo niekoľko desiatok policajtov, ktorí prečesávali tmavé okolie miestneho rybníka.