Zrazu zacítila ostrú bolesť v chrbte. Monika Selešová prežila útok fanatika a navždy zmenila tenis

Hrozivý incident ju zastavil v rozlete, no ona sa vrátila.

Celý tenisový svet ležal pri nohách talentovanej dievčine. Monika Selešová mala iba 19 rokov, no v tom čase už získala osem grandslamových titulov, čo je na taký vek neuveriteľné. Zdalo sa, že americká tenistka juhoslovanského pôvodu smeruje k prekonaniu mnohých rekordov, no v tom prišiel osudný turnaj v Hamburgu. Rozlet navždy zastavil žiarlivý fanúšik Steffi Grafovej, ktorý ju pobodal priamo na kurte. A hoci sa už nikdy nedostala do legendárnej formy, Monika Selešová, ktorá v sobotu 2. decembra oslavuje 50. narodeniny, sa dokázala vrátiť a zvíťaziť ešte na jednom turnaji veľkej štvorky.

Raketový vzostup

Monika Selešová sa narodila 2. decembra 1973 v Novom Sade v Juhoslávii (dnešné Srbsko), no korene má maďarské. Základy tenisovej abecedy ju učil jej otec Károly, ktorý pracoval ako karikaturista. Aby ju tenis bavil viac, kreslil pre ňu rôzne zábavné obrázky. Jej talent sa ukazoval odmalička a ako 11-ročná už vyhrala turnaj Orange Bowl v Miami, čím upútala pozornosť kouča Nicka Bolletieriho.

V roku 1986 sa jej rodičia presťahovali do USA a Selešová sa stala členkou Bolletieriho slávnej tenisovej akadémie. Aj naďalej tvrdo trénovala a ako 14-ročná odohrala prvý profesionálny turnaj. V máji 1989 získala v Houstone prvý titul na okruhu WTA, keď vo finále zdolala americkú legendu Chris Evertovú. Mala vtedy iba 16 rokov. Sezónu skončila na šiestom mieste svetového rebríčka.

Šokujúca udalosť

V júni 1990 sa na Roland Garros v Paríži tešila z prvého grandslamového titulu po finálovom triumfe nad veľkou rivalkou Nemkou Steffi Grafovou. Vo veku 16 rokov a 6 mesiacov je dodnes najmladšou singlovou šampiónkou antukového vrcholu sezóny. V rokoch 1991 a 1992 Selešová dominovala ženskému tenisu, keď dvakrát vyhrala Roland Garros, Australian Open i US Open. V januári 1993 získala v Melbourne ôsmu grandslamovú trofej, o tri mesiace neskôr však prišla udalosť, ktorá šokovala nielen športový svet.

