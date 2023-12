Napadli ho, smrť mu vzala milovanú osobu a Hollywood ho zradil. Brendan Fraser sa ale dokázal vrátiť

Na prelome tisícročí bol slávnym hollywoodskym hercom, fandil mu celý svet a pri nohách mu ležalo množstvo žien. Brendan Fraser, ktorý v nedeľu 3. decembra oslavuje 55. narodeniny, si zahral Georgea, kráľa džungle aj neohrozeného Richarda O'Connella z filmu Múmia. Bol na vrchole, potom sa ale všetko zmenilo. Odrazu zmizol z obrazoviek, sem-tam sa mihol v nejakej malej úlohe a ľudia sa dlho pýtali, kam odišiel tento sympaťák. Až minulý rok herec priznal, že za jeho odchod zo scény mohla séria nešťastných udalostí.

Žongloval v obchode

Brendan Fraser sa narodil ako najmladší zo štyroch chlapcov obchodnej poradkyni Carol a novinárovi Peterovi. Aj keď na svet prišiel v USA, vyrastal v Kanade aj v Európe, kde prvýkrát uvidel profesionálne divadelné predstavenie. Odvtedy netúžil po ničom inom, len sa stať hercom. Po návrate do Ameriky začal študovať herectvo a aj keď ho umenie bavilo, internátna škola nebola nič preňho. „Spôsob, akým bola moja škola riadená ako miniatúrna korporácia, bol strašný,“ spomínal pre New York Times. „Nezapadal som tam. Podporovali obrovskú rivalitu medzi študentmi. Boli sme ako členovia gangu v oblekoch a kravatách,“ priznal Brendan, ktorý sa rozhodol, že odíde zo školy a skúsi šťastie rovno v centre diania - v Hollywoode.

Do Los Angeles prišiel práve v čase, keď sa rozbiehali skúšobné časti seriálov a skôr, ako sa spamätal, zistil, že je do jedného obsadený. Aj keď seriál nakoniec neodvysielali, rozhodol sa, že ešte zabojuje. „Mal som sústredenie a odhodlanie. A veľmi som chcel byť súčasťou tohto biznisu,“ povedal otvorene o svojich začiatkoch. Predtým, než ho prvýkrát obsadili, pracoval v obchodnom dome, kde nakupujúcich zabával žonglovaním.

Prísna diéta

Žonglovať za mizerný plat ale nemusel dlho. Už v roku 1991 dostal rolu vo filme Súboj, kde stvárnil námorníka, ktorý mieril do Vietnamu. Pri kaskadérskom kúsku si vtedy pomliaždil rebro, ale rolu aj tak zobral. „Vezmem to a môžem to pokojne urobiť znova,“ povedal vtedy režisérom. Tí po Hollywoode rozkríkli, že našli herca, ktorý je nielen talentovaný a pekný, ale aj „divoký“ a je ochotný pre rolu urobiť všetko. Vďaka svojej odvahe a talentu si už do roka od prvého zranenia zahral s Mattom Damonom aj Benom Affleckom. Na filmovom plátne dokázal byť vtipný, hravý, ale aj emotívny a citlivý.

Prvý veľký úspech pocítil vďaka roli vo filme George, kráľ džungle, ktorý sa stal jedným z jeho najznámejších. V tom čase mal 28 rokov a až po rokoch priznal, aké náročné už vtedy bolo udržať si dokonalú postavu, pretože vždy mal sklon k priberaniu. „Pozerám sa na seba a vidím len kráčajúci steak,“ uviedol o svojej vtedajšej kondícii, ktorú získal iba vďaka prísnej diéte.

Otec autistického syna

Keď získal rolu vo filme Múmia, netušil, že mu séria filmov zaberie nasledujúcich deväť rokov jeho života. Celé tie roky musel na sebe tvrdo pracovať, držal diétu a sám robil všetky kaskadérske kúsky. „Bolo to pre mňa deštruktívne,“ vysvetlil muž, ktorého čoskoro čakal pád priamo nadol.

