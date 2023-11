Prvý bozk seriálovej Penny a Leonarda bol zemetrasením aj v ich súkromí. Nikto netušil, čo nasledovalo

On bol hanblivým experimentálnym vedcom a ona bláznivou čašníčkou, ktorá chcela byť herečkou. Nič spočiatku nenaznačovalo, že by mali mať čokoľvek spoločného, no oni sa stali nielen priateľmi, ale neskôr aj manželmi. Penny a Leonard zo seriálu Teória veľkého tresku mali medzi sebou zvláštnu chémiu, ktorá dokázala urobiť z obyčajného komediálneho seriálu celosvetový hit. Nie každý však vie, že herečka Kaley Cuoco a jej kolega Johnny Galecki počas nakrúcania tvorili pár aj v súkromí. Mlčanie o tajnom milostnom príbehu prelomili až po rokoch.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mott.social/photos/basw.AboxvLzkoDO99sx0HrCXj3RE7VIyeoe50fZ5PuW8VGxlbVzZ6sbyeupgSs0pl0B9_otKfJX_71BnjumfXWcSXLF2-EnA2b9ysF5KgeLMSwHislMIfIhsVwZPDSg1lckwSGkg6XUbpHOlTf9yDT5wdpTBJpj5zv8EoDcqECfDoAPAHg/2445786358764895/?opaqueCursor=Abq1r9Ep78GddpUgXEjK053uBhskdpZLvArbM57O-WWB0tCnr7MyMeN609mrL-1Pi3hGmvlJVLJ4dfwvbeOkpAIlHxUU-nKOSsN7eJ-KXaJV-QR3c3eYn7g2IYj-cRTiCoPDP2hrUtY6U7C021tw_PgbSej850-4q-VRE-MszEKig3jfeLqIz-9k10mq-usmuG-85x4aCUXDbXnjl6adaxKq6L9jycv-R1UPhKXsD4Euuomh643yi51eLHG8kxSg47ozZVy__rJLBFuDs4VBfjJ_ywO07WYW7CzWkkuWtqLF38tuywfIJwzuLugLVOfZ2vJC1UNL3zIqsAMrKf7rkVRPxTZCo7gw2Wiyzga5ZO2i8Z1csdCj-T1kAB4x-PiL3_CnNWVk0nrG7Kxzvz9d2WNTb-zgMkBIaS1VK1KBobPbSlmgoMkeeE5jPqSvE_fWhnT7VO4CuWjSJgh8Q5ci0zWo01WN21K1H3fQXCI0RlxBhZdaI05U7Sf9V6-lqvSAzlaRakpkeIrlt8WB-JgO-4gFDBeKtcjJmkld-1EGxbzYzw24xk0As5oGqGTXjGB1kYrBQcL24Upz1V5dinC7ObCZ27mozX_m__hq1QlOQcBWx3jSX9bzdl_p7bPsjCdGm73RoDpIyvIiHk_w960ClHx_6n0Ul3iBn3yUt-dGLMXxRFrkLM7-AWzS_wU6i4jovbrx8PilgSLfjgWVM_UfMSNM7a592KvE_F__thaEmT_XNkdY11WogZS9ZYd8dSs9lB8q-MNlzgOWyjZDv4uOpiIcrxlrWY2wDKO18d11utPgvbU9DYGZZHGrdD7qiDCsayRVUAYPdKwHTg4F00Ykx1dX

Prvý bozk pred kamerami

„Na začiatku som bola do Johnnyho veľmi zamilovaná. Tak som to ani neskrývala. Mal taký šmrnc. Obaja sme v tom čase chodili s inými ľuďmi, ale ja som mala oči len pre Johnnyho,“ spomínala Kaley Cuoco v úprimnom rozhovore k 15. výročiu seriálu pre Vanity Fair. „Potom, keď som zistila, že má oči aj on pre mňa, povedala som si – no, to bude problém,“ priznala herečka.

Ich prvý bozk bol v skutočnosti priamo pred kamerami počas šiestej epizódy. Opitá Penny na párty v kostýme mačky pobozkala Leonarda, keď sa objavil jej bývalý priateľ. „Vedela som, že v tom kostýme vyzerám naozaj roztomilo, takže som sa cítila naozaj dobre,“ vravela so smiechom o ich prvej puse. Johnny Galecki priznal, že to bol obrovský zlom v ich vzťahu. „V tom momente sme vedeli, že niečo vzájomne cítime,“ priznal v rozhovore.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TBBTFrasi/photos/basw.Abrsgutt9JnlBHpNC5I8twGyzxV9iPQ0tMECMtFkyoMN1AnPAmbrjuf8GluOUsNr--xVkO25LVi232mDUPBePWoN9EUdftT72IWScPfEyY1KsV2UtEzhNciWDfFUe9eaAc3CELhmVcpQbB94YoTpVzEiNqsRiXEqUvI3L7hHpXO7lA/10150203077689179/?opaqueCursor=Abp1VvrMKOuFepur7gKOnGXPuywPaVmi8TJwIvjhckqIrB8vnMnkkO1woRL7hISTLBEkBtuXFtB9HomaH6tVdU-6cIz_5P4tvrS-2AH3fxfeUc92RTDFEqElpCGqH3vvxYqunWtjfNKjk6e07dk2JN6SeNSjgRVJH5qKELiOq-oH2uYU_t_Ya2VcvPYDSj69Euyy-OS4KYOBsS2chSP4GLR4ytECUcEjw6uR7xHCxclIszFH2V_44PYWWPofGpMI5qrbnwP-qW7C7ZfJ3CfV25K6-PrzpVI6vwRDOrc52DGpZzjizLL91gntV68OksAqUadqjVYJLkD2GbIVkB8J8sjbk7bHoBnm2obFLZkv49mmNO_-40mcq_q-K2k1kzrQvGiQZpfhHf1TpUChSAwd-la-syLrptbTThu3GTuTaNKmcy-As-FjUfj-04fxzCN5QjdlYkbhdSRBsjlQBjzFgIY8LsuS97crz6zhpxZUvqO5Ahek5x3Q1tn0KjN5Apq9XvPAURwYfy9Mf8IeYV2rkju50ITomX0_gULng-wEisFD2ea7i5nw_LQfcnpoBACRgwvCsI4Y11kQx2JYwClx6fnumFAiTc6Acfot7--z9nwDgwHSTEn9_lvfzAsD3EpBklfdyKyjyWm8ngxRbfKZ2iGJc_8a7ugJ4i-F4KWsEMJumU7kgxiQnTQIx3iUXV91L9ymiXwB1EUQwNkWq0Zwu_380LFZ_k0QBIigre3yMMMnyF41NDJXftf7TWDGKt7fzSk2LPlfZxDlX8shsi75arqF

Ľady sa medzi nimi pohli až vtedy, keď sa Kaley rozišla so svojím priateľom a naplno sa oddala vzťahu so svojím hereckým kolegom. Celý románik sa snažili ukryť pred svojimi najbližšími aj kolegami, ktorí celé mesiace o ničom netušili.

Od svadby k rozchodu

„Nikto o tom nevedel. Bol to úžasný vzťah, ale nikde sme o ňom nepovedali ani slovo a nikdy sme spolu nikam nechodili. Chránili sme seba aj šou a nechceli sme, aby sa niečo pokazilo. Vedeli sme, ako to udržať v sebe,“ prezradila Kayle, ktorá s Johnnym tvorila tajný pár celé dva roky. V istom čase dokonca uvažovali o svadbe.

Článok pokračuje na ďalšej strane: