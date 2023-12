Prežila útok muža, ktorý jej odsekol ruky. Lekári neverili, že prežije, ona nakoniec zmenila súdnictvo

V roku 1978 mala Mary Vincentová všetky dôvody na to, aby sa pozerala do budúcnosti s optimizmom a nádejou. Mala 15 rokov, bola talentovanou tanečníčkou a jej inštruktori boli presvedčení, že raz bude veľkou tanečnou hviezdou.

Podporu získavala od cudzích ľudí, ale doma ju nenachádzala. Rodičia prechádzali náročným rozvodom, kvôli ktorému sa rozhodla ujsť z ich domu v Las Vegas. Stopom sa vydala do Kalifornie k jej starému otcovi, no po niekoľkých týždňoch sa jej zacnelo po domove. Rozhodla sa, že si pri ceste opäť stopne auto, no tentokrát pôjde domov. Na kraji cesty držala Mary tabuľu s nápisom „idem na juh“.

Miesto len pre jedného

V 70. rokoch bolo stopovanie bežnou formou dopravy a spolu s Mary stopovalo pri ceste niekoľko ďalších dospievajúcich chlapcov. Všetci mierili do Las Vegas. Vedľa skupiny tínedžerov zastavila modrá dodávka, ktorú šoféroval starší muž. „Idem na juh, ale mám miesto len pre jedného cestujúceho,“ povedal skupine tínedžerov a potom ukázal na Mary.

Chlapci jej radili, aby do dodávky nenastupovala. Zdalo sa im zvláštne, že muž má vo veľkej dodávke miesto len pre jedného. Mary muž vekom aj postavou pripomínal jej starého otca a upokojilo ju to, keď spomenul, že má dcéru v rovnakom veku.

Hneď sa otoč, kričala

Keď si zapínala bezpečnostný pás, všimla si, že dodávka je úplne prázdna, s výnimkou jedinej tašky. Na chvíľu začala ľutovať svoje rozhodnutie, ale povedala si, že v prípade potreby by starého muža určite premohla. Myslela si, že aj keby jej muž chcel ublížiť, je mladšia a silnejšia. Verila tomu, že sa ubráni.

Keď nastúpila do dodávky, bola vyčerpaná a upadla do hlbokého spánku. Keď sa zobudila, vonku už bola tma. Pozrela sa cez okno a začala panikáriť. „Idete opačným smerom,“ hovorila šoférovi Mary, ktorá podľa značiek videla, že mieria do Nevady, opačným smerom, než sľúbil. Nahnevaná a vystrašená Mary prehmatávala svoje sedadlo, až kým jej ruky nedopadli na predmet s dlhou špičkou. Palicu vytiahla pred jeho tvár a zakričala: „Hneď sa otoč.“

Chceš byť voľná?

Urobil, čo žiadala. Upravil kurz, ospravedlnil sa a trval na tom, že to bola len nevinná chyba. „Neublížim ti,“ povedal muž Mary, keď otáčal auto. Povedal jej, že potrebuje zastaviť a uľaviť si. Keď odchádzal, všimla si, že má na nohách jednu topánku rozviazanú. Ak bude musieť utekať, predbehne ho. To by si ale musela zaviazať obe topánky. Vystúpila z auta, zohla sa a začala si šnurovať topánky. Sklonená s upretým pohľadom pred seba nevidela, že muž stojí za ňou. Ani kladivo, ktoré držal v ruke.

