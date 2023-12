Ich ordináciou je ulica. Títo študenti ešte nemajú lekársky titul, ale už liečia ľudí v núdzi

Hovoria si Medici na ulici. Študenti medicíny z pražskej Karlovej univerzity a brnianskej Masarykovej univerzity pomáhajú pacientom, aj keď ešte nezískali vysnívaný titul. Ich pacientami sa stali ľudia bez domova a ich ordináciou je ulica.

Kým budú ľudia spať na uliciach

„Veríme, že našim klientom prinášame nádej, dôstojnosť a pocit rovnosti a častokrát až v druhom rade prinášame ošetrenie,“ uviedli tvorcovia projektu, ktorý nadväzuje na celosvetové hnutie Street Medicine.

To vzniklo v priebehu 90. rokov minulého storočia v Spojených štátoch, kde sa heslom stala jednoduchá, no veľmi silná veta: „Kým budú ľudia spať na uliciach, pod mostami, pozdĺž riek, budeme im poskytovať zdravotnú starostlivosť prispôsobenú ich realite.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Medicinaulici/photos/a.789518698098682/1254582758258938/

Medici idú do ulíc niekoľkokrát do týždňa, no počas zimných mesiacov je práce oveľa viacej. Služby na ulici nie sú žiadnemu budúcemu lekárovi či lekárke nariaďované, do terénu chodia medici, keď majú čas a chuť. O to viac si ľudia bez domova ich pomoc cenia.

Rany ako zo stredoveku

