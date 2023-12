Chemička z Prahy otrávila ľudí kyselinami, aby zožltli. Nevinných tak zachránila pred istou smrťou

Jarynu Mlchovú od detstva bavila chémia. Otec túžil, aby študovala na gymnáziu, no ona sa potajomky prihlásila na chemickú priemyslovku. Vtedy ani len netušila, že týmto rozhodnutím zachráni životy stovkám nevinných ľudí. Zmiešaním toxickej kysliny pikrovej a kyseliny citrónovej dokázala zaistiť, aby Židov neodnášali do koncentračných táborov.

Jaryna Mlchová. Foto: Pamäť národa

Mala byť bohémkou, stala sa chemičkou

Jaryna sa narodila v Prahe do poriadne rôznorodej rodiny. Jej starí rodičia mali spolu celkom sedemnásť detí, jej prababička sa dožívala storočnice a jej otec bol významným básnikom a spisovateľom. „Môj otec si o sebe myslel, že je bohémom, ale nebol. Keď sa dostal do spoločnosti, kde sa iba pilo, musel preč, pretože stále zvracal. Takže sa do tej party nehodil,“ vysvetľovala Jaryna Mlchová pre Pamäť národa. Pre svoju dcéru chcel zjavne lepší život a chémia nezapadala do jeho predstáv.

Jaryna Mlchová. Foto: Pamäť národa

Keď sa prihlásila na priemyslovku, napísal do školy list s oznámením, že si ako rodič nepraje, aby ju prijali. Jaryna aj napriek otcovmu nesúhlasu začala chodiť do školy a naplno sa zamilovala do chémie. Strednú školu dokončila v roku 1940, len rok po tom, čo uzavreli vysoké školy.

„Tak som si len tak zo srandy urobila ešte maturitu na gymnáziu, aby som to mala kompletné,“ spomínala Jaryna, ktorá začala popri štúdiu na gymnáziu pracovať v cukrovarníckom výskumnom ústave. Život spokojnej výskumníčky obrátila naruby vrcholiaca druhá svetová vojna.

Nič nesladila, ušetrila cukor pre iných

Jaryna neváhala a spolu so svojím manželom sa pridala do odboja, kde bolo jej hlavnou úlohou zasielať balíčky väzňom v koncentračných táboroch.

„Vždy v nich mala byť cibuľa kvôli vitamínom. Potom tam bol cukor. Vďaka tomu, že som bola zamestnaná v cukrovarníckom ústave, som vždy nejaký mala. Naučila som sa piť horký čaj aj kávu, aby som všetok cukor mohla dávať do tých balíčkov. Dávala sa tam aj soľ, ktorú v dobe protektorátu vôbec nebolo ľahké zohnať. A nakoniec aj cesnak. To bol strašne žiadaný tovar , ľudia v koncentrákoch ho chceli, aby sa im zvýšila imunita, aby tam nestonali,“ opísala obsah záchranných balíčkov.

Pre väzňov zháňala jedlo, peniaze a nakoniec aj špeciálne baličky, pri ktorých využila svoje bohaté znalosti chémie.

Jaryna Mlchová, 1941-1944 Foto: Pamäť národa

Otrávila ľudí, aby prežili

Židia sa počas druhej svetovej vojny snažili pred transportom do koncentračných táborov zachrániť rôznymi spôsobmi a jedným z nich bolo predstieranie choroby. Práve Jaryna Mlchová veľmi dobre vedela, ako dokáže vďaka chémii u ľudí vytvoriť príznaky choroby bez toho, aby nejakú mali.

Článok pokračuje na druhej strane: