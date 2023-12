Aj obyčajný dotyk matky mohol Davida zabiť. Chlapec v bubline pohol svetom, ktorého sa nemohol dotknúť

Príbeh tohto neobyčajného chlapca sledoval v 70. rokoch minulého storočia celý svet. Prakticky od narodenia do svojej smrti žil David Vetter vo svojej vlastnej bubline, a to doslovne. Ako informovali New York Times, celý život prežil v sterilnom prostredí plastovej sféry, ktorá ho chránila pred banálnymi infekciami. Lenže bacily, po ktorých by ostatné deti ani nezakašlali, by Davida zabili.

David sa narodil s ťažkou kombinovanou imunodeficienciou, ktorá dostala názov SCID. Od narodenia nemal funkčný imunitný systém a akákoľvek choroba, ktorú by chytil po dotyku inej osoby, alebo zo vzduchu, bola preňho smrteľná. Aj keď David žil v bubline, jeho život rozhodne nebol izolovaný. „Netrvalo dlho a v jeho prítomnosti ste zabudli na bublinu a jednoducho ste sa k nemu správali ako k človeku,“ spomínala pre ABC Davidova mama Carol.

Zdravé dieťa? Pravdepodobnosť 50 percent

David nebol prvým dieťaťom v rodine Vetterovcov, ktoré sa narodilo s touto chorobou. Už pred Davidom prišli manželia o syna, ktorý mal len sedem mesiacov, keď chorobe podľahol. Carol otehotnela ešte raz a opäť čakala syna, kvôli čomu čelila obrovskej dileme. Ochorenie SCID totiž postihuje iba chlapcov, a tak existovala veľká možnosť, že aj ďalší syn sa nenarodí úplne zdravý. Pravdepodobnosť bola 1:1. Lekári rodičov varovali pred možnosťou genetického postihnutia pri každej kontrole, napriek tomu Vetterovci ponuku na potrat jednoducho odmietli. Verili, že pokročí výskum, a že ich dieťa po narodení dostane potrebnú liečbu.

Aj lekári nakoniec verili, že by sa bábätko mohlo z choroby vyliečiť do dvoch rokov, no mýlili sa. Keď sa David narodil, v miestnosti strávil iba 20 sekúnd. Lekári ho pre istotu hneď umiestnili do plastovej izolačnej bubliny. O dva týždne neskôr lekári potvrdili, že David je druhým bábätkom Vetterovcov, ktoré sa narodilo s ochorením SCID.

Pokrstili ho sterilizovanou vodou

