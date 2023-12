Pred Luckinou cukrárňou stoja rady. Sladkosti z dielne mladej Slovenky chce ochutnať celá Barcelona

Lucia Kuráková sa z Fiľakova dostala až do slnečnej Barcelony a má tam poriadny úspech. Jej reštaurácie sa aj napriek veľkej konkurencii zaradili medzi tie najlepšie. Do Španielska priniesla napríklad špeciálne hamburgery so slaninovým džemom. Začiatky však neboli ľahké. Po otvorení prvej reštaurácie jej zostalo na účte 500 eur a netušila, z čoho zaplatí prenájom.

Tapas reštaurácia aj cukráreň

Jedna z jej reštaurácií teraz patrí medzi tie najlepšie v meste, návštevníci čakajú na voľný stôl aj dve hodiny a pred jej cukrárňou El Desván v deň otvorenia stáli obrovské húfy ľudí, ktorí prišli ochutnať sladkosti z dielne tejto šikovnej Slovenky.

Sladkosti najskôr začala predávať vo svojej tapas reštaurácii, v ktorej si zákazníci jej koláče ihneď zamilovali. „Odkedy máme prvú reštauráciu, tak hostia vždy chválili moje dezerty. Aj ma povzbudzovali, nech si cukráreň otvorím. Neobsedím, takže počas lockdownu som si skúšala nové recepty a potom koláče aj grátis roznášala do nemocníc či policajtom,“ vysvetlila pre Forbes. Práve počas ťažkých pandemických časoch začala predávať krabičky so sladkosťami, ktoré sa stali hitom po celej Barcelone.

Vyšla von a rozplakala sa

Cheesecake, cookies, ale aj tradičné slovenské linecké či strúhané tvarohové koláče sú nie len veľmi chutné, no aj krásne na pohľad, a tak sa Lucia rozhodla, že si po troch úspešných reštauráciách otvorí aj vlastnú cukráreň.

„Keď sme otvárali, prišli nás podporiť všetci stáli zákazníci. Rad bol hádam na tri hodiny. Vyšla som von a opäť sa rozplakala. Vy čo tu robíte?“ spomínala na otvorenie prvej cukrárne v marci 2021. Presne o rok otvorila druhú pobočku, kde sa opakoval ten istý scenár – zdalo sa, že po chutné sladkosti si prišla celá Barcelona. Pozrite sa sami.