Zoznamovali sa cez telefón. Halle Berry ukázala, že životná láska sa dá nájsť aj po päťdesiatke

Oscarová hviezda, americká herečka Halle Berry, mala okolo seba vždy veľa nápadníkov, no toho pravého roky nevedela nájsť. Napriek tomu, že bola trikrát vydatá, ani v jednom z bývalých manželov sa jej nepodarilo získať spriaznenú dušu. No aj do nej sa napokon Amor trafil presne - a po päťdesiatke konečne spoznala lásku svojho života.

Podľa magazínu Hola! sa herečka a hudobník Van Hunt zoznámili ešte počas pandémie, pričom sa prvé štyri mesiace poznali len cez telefón. Halle Berry neskôr v jednom z rozhovorov priznala, že takýto vývoj vo vzťahu je niečo, čo predtým nikdy nezažila. „Boli sme nútení nechať spojiť najskôr iba naše mozgy a zistiť, či máme spojenie predtým, ako sa naše telá rozhodli zapojiť,“ uviedla držiteľka Oscara.

Skôr ako jeho fyzickú podobu tak podľa vlastných slov milovala Vanovu myseľ a reč. „Nikdy predtým som to takto neurobila,“ dodala ďalej zamilovaná herečka, ktorá s hudobníkom tvorí pár od roku 2020.

Odvtedy sú neustále spolu a na sociálnych sieťach často zdieľajú príspevky na oslavu ich vzťahu a mimoriadnych momentov v ich živote. „Toto je žena, ktorú milujem. Šťastné narodeniny, moja láska,“ napísal v auguste tohto roku Hunt pri príležitosti herečkiných narodenín.

Umelkyňa nazýva svojho partnera láskou svojho života a spriaznenou dušou. „Cítim sa jednoducho naplnená. Vo svojom živote som teraz romanticky šťastná, ako matka, ako umelkyňa. V prvom rade sa treba postarať o seba, pretože nemôžem byť dobrou matkou, ak nie som bytostne šťastná a necítim sa byť sama sebou,“ hovorí Berry, ktorá má z predchádzajúcich vzťahov dve deti.