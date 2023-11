Rodičia strácajú svoje deti a nedokážu ich vychovávať. Čo je príčinou?

Nedajú sa riadiť, učiť ani dospievať, pretože už nepreberajú podnety od dospelých. Namiesto toho deti vychovávajú nezrelé osoby, ktoré ich v žiadnom prípade nemôžu doviesť k dospelosti. Deti sa dnes vychovávajú navzájom.

Držte sa svojich detí je prelomová kniha o výchove, ktorú by si malo prečítať čo najviac rodičov. Upozorňuje totiž na jeden z najznepokojujúcejších trendov našej doby – rovesníci nahrádzajú rodičov v živote detí.

Ide o negatívny trend, keď vlastne nezrelé deti „vychovávajú“ iné deti.

Dnes je tento trend aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Príručka okrem iného obsahuje aj materiál o tom, ako sociálne médiá a kultúra videohier ovplyvňujú naše deti a čo môžu rodičia urobiť.

Autormi sú Dr. Gordon Neufeld a Dr.Gábor Maté, ktorí skúmajú fenomén orientácie na priateľov: znepokojujúcu tendenciu detí a mládeže hľadať životný smer u svojich rovesníkov. Zmysel pre dobro a zlo, hodnoty, identitu a pravidlá správania sa.

„Nezameriavame sa na to, čo by mali rodičia robiť, ale na to, kým musia byť pre svoje deti. Ponúkame návod pre pochopenie dieťaťa, jeho vývoja a tiež prekážok, ktoré dnes stoja v ceste zdravému vývoju našich detí. Z tohto pochopenia a z úprimnej oddanosti, ktorú rodičia vnášajú do úlohy výchovy detí, vznikne spontánna a milosrdná múdrosť, ktorá je zdrojom úspešného rodičovstva,“ tvrdia autori.

Foto: Ikar

Orientácia na priateľov a rovesníkov podkopáva súdržnosť rodiny, otravuje atmosféru v škole a podporuje agresívne nepriateľskú a sexualizovanú kultúru mládeže. Je to stupňujúci sa trend, ktorý nebol nikdy dostatočne opísaný ani spochybnený, až kým nevyšla táto kniha. Keď tento trend pochopíte, zistíte, že je samozrejmý – rovnako ako riešenia.

Tajomstvo výchovy nespočíva v tom, čo rodič robí, ale skôr v tom, kým rodič pre dieťa je. Keď dieťa vyhľadáva kontakt a blízkosť s nami, dokážeme oveľa lepšie plniť svoju funkciu vychovávateľa, utešiteľa, sprievodcu, vzoru, učiteľa alebo kouča. Pre dieťa, ktoré je na nás silne naviazané, sme jeho základňou, z ktorej sa môže vydať do sveta, jeho útočiskom, kam sa môže vrátiť, jeho zdrojom inšpirácie, tvrdia autori v knihe Držte sa svojich detí .

GORDON NEUFELD, PhD., je klinický psychológ so sídlom vo Vancouveri, medzinárodne uznávaný ako popredný odborník na vývoj detí. Jeho Neufeldov inštitút poskytuje množstvo kurzov, ktoré vytvoril pre rodičov a pedagógov, a pomáha profesionálom na viacerých kontinentoch. Je uznávaný pre svoju jedinečnú schopnosť odhaliť kľúč k zdanlivo zložitým problémom výchovy a vzdelávania detí.

Dr. GABOR MATÉ je lekár a autor bestsellerov Keď telo povie nie, Rozptýlená myseľ, V ríši hladných duchov a Mýtus normálnosti: Trauma, choroby a uzdravovanie v toxickej kultúre. Je vyhľadávanou autoritou v oblasti stresu, zdravia mysle a tela, ADHD, rodičovstva a závislostí, intenzívne cestuje a oslovuje zdravotnícky personál, učiteľov a laické publikum v Severnej Amerike i na medzinárodnej úrovni.

Milan Buno, knižný publicista