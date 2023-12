Tamara Heribanová sa podelila o perfektný recept na zlú náladu: Takto viete poraziť negatívne myšlienky

Veľká milovníčka kníh, vintage módy a krojov, ktorej druhým domovom je Portugalsko. Aj takto poznajú známi a priatelia Tamaru Šimončíkovú Heribanovú, dcéru známej hlásateľky Aleny Heribanovej a spisovateľa Jozefa Heribana.

S Braňom a Emilkou

Okrem kníh a módy však našla "Tami" svoje šťastie aj pri láskavom a nekonfliktnom fotografovi Braňovi Šimončíkovi, s ktorým už roky žije v harmonickom manželstve a s ktorým tiež vychováva dcérku Emilku. No aj na ňu občas príde "splín". Našťastie má výborný a jednoduchý recept, ako zlú náladu poraziť. Prezradila ho v rozhovore pre denník Nový Čas.

Brunetke sa v živote zadarilo nielen v kariére, ale aj v súkromí. Uznávaný slovenský fotograf Braňo Šimončík, ktorý fotil aj slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, padol Tamare do oka pri spoločnej práci pre ženský týždenník. Aj jemu sa pôvabná brunetka zapáčila. Spočiatku boli len kamaráti, no netrvalo dlho a dali sa dokopy. „Cítila som, že je to ten pravý. Bol to prvý muž, pri ktorom som si vedela predstaviť, že raz budem mať rodinu a že by som s ním mohla zostarnúť,” povedala Tamara kedysi pre časopis Emma.

Liek na ťažkú a komplikovanú dobu

Článok pokračuje na ďalšej strane: