Vďaka tejto rade sa vyhnete 40-eurovej pokute, ktorú čaká málokto. Na jednu povinnosť zabúda mnoho vodičov

Hoci sme si na mnohých miestach Slovenska už odvykli na pravidelné sneženie, netreba ho podceňovať. Svoje o tom vedia vodiči, ktorým dokáže sneh poriadne skomplikovať situáciu. Počas zimy by si mali dávať pozor aj na jednu zásadnú vec, ktorá im môže ušetriť desiatky eur.

Sneh, ktorý napadne na auto, dokáže byť naozaj nebezpečný, na čo pravidelne upozorňujú aj policajti. „Na auto vodiča smerujúceho od Sliača na Banskú Bystricu spadla ľadová kryha, ktorá sa zosunula počas jazdy z oproti idúceho kamióna. Kus ľadu rozbil čelné sklo vozidla VW Tiguan a zranil 12-ročného spolujazdca,“ informovali začiatkom roka o prípade, keď nezodpovednosť jedného vodiča zapríčinila nehodu.

Podľa zákona je vodič vozidla pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Pokiaľ tak neurobíte a všimnú si vás strážcovia zákona, hrozí vám pokuta až 40 eur.

Nie je to jediná vec, na ktorú by ste si mali dať počas zimy pozor. Od 15. novembra sú pre osobné autá a dodávky do 3,5 tony povinné zimné pneumatiky, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Konkrétny dátum prezutia vozidla nie je v zákone určený. V prípade, že vás policajti nachytajú s letnými pneumatikami, môžete dostať pokutu až 60 eur.