V bratislavskom prístave čakal na robotníkov 13 rokov. Slovenský psík Hačikó nakoniec nezomrel sám

Jeho pán zomrel, no Hačikó ho aj tak chodil čakať každý deň na stanicu. Verný psík si vždy našiel spôsob, ako sa dostať cez plot a aj keď ho niekoľkokrát zo stanice odvliekli, on sa tam vždy vrátil s nádejou, že z vlaku vystúpi jeho majiteľ a spoločne pôjdu domov. To sa nikdy nestalo, no Hačikó zostal svojmu pánovi verný až do svojho konca.

Skutočný príbeh, ktorý sa dočkal aj sfilmovania, rozcítil srdcia divákov na celom svete a málokto vie, že aj Slovensko malo svojho psa Hačikó. Ako informovala Slovenská aliancia ochrancov zvierat, psík Apollo bol verný bratislavským robotníkom, na ktorých čakal 13 rokov.

Priplával na kuse dreva

Príbeh o tom, ako sa do bratislavského prístavu dostal kríženec teriéra, existuje mnoho. Jeden z nich hovorí, že sa ako šteniatko do Bratislavy dostal na kúsku dreva po Dunaji a v prístave sa ho ujali robotníci a vrátnici. Meno Apollo dostal po moste, pri ktorom sa vždy túlal.

„Veľká voda ho doniesla, prichytený na strome štekal, tak ho vytiahli a urobili búdu u stolára,“ povedala pre TV JOJ Lucia Čarná, ktorá pred rokmi o Apollovi, ktorého prezývali aj Bobčo, napísala blog.

Na robotníkov čakal 13 rokov

