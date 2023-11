Tornádo lásky aj strachu. Moderátorka Alena Stračiaková sa po pôrode vyznala z rozporuplných pocitov

Moderátorka priviedla na svet bábätko, ktoré má so svojím manželom Matúšom.

Alenu Stračiakovú poznajú diváci z televíznych obrazoviek najmä ako moderátorku jojkárskych Ranných novín. S manželom Matúšom žije v harmonickom zväzku už niekoľko rokov a len pred pár mesiacmi sa šťastný pár pochválil novinkou, že sa po prvýkrát stanú rodičmi.

A dnes je už bábätko na svete. Plavovláska totiž len pred pár dňami darovala život dcérke. Podľa informácií Televízie JOJ dopadol pôrod dobre a mama spolu s dcérkou sú zdravé a spokojné.

Dcérku pomenovali čerství rodičia menom Eliška a šťastná mamička radostne napísala na sociálnej sieti: „Rozmýšľala som, ako sa dajú opísať pocity, ktoré aktuálne prežívam a popravde, jednoznačne sa to nedá… Je to akési tornádo lásky, strachu, odhodlania, očakávaní, ale aj nekonečnej vďaky,“ zdôverila sa fanúšikom so svojimi pocitmi.

Zároveň dodala, že ich život tak nabral úplne nový vietor a ich dom ožil. „Je v ňom naozaj hlučno,“ vtipkovala ďalej sympatická plavovláska. Podľa vlastných slov nedokáže aktuálne myslieť na nič iné. „Naozaj mám pocit, že som stretla lásku svojho života,“ opísala citový zážitok novopečená mamička.

Je to vraj ale iný typ lásky, až desivý, pretože by ste pre toho malého človiečika aj zomreli, hovorí ďalej moderátorka. „Kdesi som ale čítala, že deti nepotrebujú rodičov, ktorí sú ochotní za nich zomrieť, ale rodičov, ktorí im ukážu, ako majú čo najlepšie žiť. A ja sa už neviem dočkať, ako si spolu ten život užijeme, dcérka naša,“ teší sa Alena.