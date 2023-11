FOTO: Obľúbenej tradície sa nehodlá vzdať. Peter Petras sa pustil do snehovej nádhery a verí v dobro ľudí

Prvý betlehem pred Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách postavil ešte v roku 1998 a odvtedy ho chodia obdivovať tisíce návštevníkov. Horský nosič a niekdajší chatár Peter Petras starší hlási, že inak to nebude ani tento rok. Ak bude nebo štedré a nadelí dostatok materiálu, turisti budú môcť obľúbenú snehovú atrakciu obdivovať už o dva týždne.

Foto: Facebook Rainerova chata - official

„Veľmi priaznivé snehové podmienky. Dúfam, že to vydrží aspoň do Troch kráľov,“ pochvaľuje si na sociálnej sieti chatár, ktorému štedrá nádielka snehu vo Vysokých Tatrách počas víkendu umožnila prvé práce na výstavbe Betlehemu. Na Starolesnianskej poľane začal s nanášaním snehu na korpus.

Tradičný betlehem pri Rainerovej chate na archívnej fotografii zo 6. februára 2021. Foto: TASR

„Nosenie a ubíjanie snehu na korpus je náročné. Celé to následne necháme zo tri dni premrznúť a potom začnem vyrezávať,“ cituje Petra Petrasa Nový Čas. Hoci minuloročná snehová stavba patrila k najväčším, aké kedy vybudoval, pokoriť rekord sa nechystá. „Bola by to megalománia, skončili by sme ako pyramída. Zameriavame sa skôr na umeleckú kvalitu,“ vysvetľuje.

Peter Petras tiež verí, že sa tento rok snehová stavba vyvaruje útokom zo strany vandalov. „Ľudia vedia, ako sa majú správať, ale vždy sa nájde niekto, kto sa vymkne spod kontroly,“ poznamenal na margo minuloročnej situácie, pri ktorej opitý turista polial betlehem červeným vínom. Bývalému chatárovi sa ho ale podarilo obnoviť.