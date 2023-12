Toto je žena, ktorá si pamätá každý deň svojho života. Najstaršiu spomienku zažila ako 12-dňové bábätko

Poznáte to zrejme aj vy. Často si nepamätáte, čo ste robili minulý týždeň či včera, nieto aby ste si vedeli vybaviť spomienky spred pár rokov. Austrálčanka Rebecca Sharrocková je na tom úplne opačne. Je totiž jednou zo 60 ľudí z celého sveta, ktorým diagnostikovali vysoko kvalitnú autobiografickú pamäť (HSAM). Vďaka svojej pamäti dokáže spomenúť na každý deň svojho života. „Je to dar, ale aj preklatie,“ povzdychla si pre ABC.

Najstaršia spomienka z rodinného auta

Vie sa rozpomenúť na ktorýkoľvek deň až do takých detailov, že je tomu ťažké uveriť. Pamätá si na to, čo mala oblečené, čo sa udialo, čo jedla, aké bolo počasie aj to, aký pocit prežívala. Jej spomienky sú tak silné, že zažíva pocit, ako by znova bola v tom momente. Rebecca dokáže opísať scény, ktoré sa stali pred takmer 33 rokmi, keď mala ako malé bábätko len dvanásť dní.

„Moji rodičia ma dali na sedadlo vodiča a odfotografovali ma. Bol to otcov nápad. Ako bábätko som bola zvedavá, čo to je, skúmala som volant a poťahy sedadiel,“ spomínala na daný moment. Od tejto najstaršej spomienky si pamätá na každý deň svojho života. Niektoré nevie presne datovať, pretože bola príliš malá na to, aby rozumela princípu kalendáru, ale pamätá si, čo v tie dni robila.

Spomienky na život aj na sny

„Spomínam si napríklad na svoje prvé narodeniny. Netušila som, čo sa ten deň chystá, mamička ma obliekla do saténových šiat, ktoré ma svrbeli a ja som plakala. Potom som si uvedomila, že je to zvláštny deň, keďže všetci chodili za mnou a aj keď som tomu nerozumela, prestala som plakať. Ten deň som dostala od rodičov plyšovú hračku – Minnie Mouse, ktorej tvár ma desila. Plakala som a jediné, čo som dokázala, bolo kričať a odtláčať hračku odo mňa vždy, keď som ju zbadala,“ spomínala. Rebecca si spomína nielen na to, čo sa jej dialo počas dní, ale aj na všetky sny, ktoré kedy mala.

