Dovnútra banského komína v Handlovej spadol robotník, pri dramatickej akcii sa ho podarilo zachrániť

Zranenému pracovníkovi, ktorý uviazol vo výške približne 60 metrov počas demolačných prác v komíne v areáli Bane Handlová, pomáhali v sobotu (25. 11.) hasiči z Prievidze a Handlovej. Pracovník spadol mimo plošinu, následkom čoho zostal visieť vo vnútri komínového telesa, uchytený v postroji.

„Ďalším trom kolegom, ktorí pracovali na komíne, sa pred príchodom hasičov na miesto podarilo zranenú osobu vytiahnuť späť na plošinu, kde jej poskytovali prvú pomoc," uviedol hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.

Foto: minv.sk

Veliteľ zásahu určil troch príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) - členov lezeckej skupiny, ktorí vystrojení lezeckým vybavením potrebným na zásah, ako aj zdravotníckym materiálom vystúpili po vonkajšej strane komína do plošiny, kde sa nachádzala zranená osoba a traja pracovníci. „Zasahujúci hasiči poskytli zranenému predlekársku pomoc a ošetrenie. Osoba bola zabalená do termofólie, zateplená dekami a po stabilizovaní postupne pripravovaná na evakuáciu. Počas toho hasiči vytvorili kotviace body a spustili 60 metrov dlhé laná do vnútra komína," priblížil ďalej Petrík.

Následne sa do komína podľa neho spustil príslušník HaZZ, ktorý postupne očisťoval vnútorné prstence komína od sutín, keďže tieto by počas transportu mohli ohrozovať zostupujúce osoby. V spodnej časti komína, kde sa nachádzal otvor, hasiči ukotvili nadstavovací rebrík. „Po očistení zostupovej cesty bola zranená osoba naviazaná na člena lezeckej skupiny, ktorý sa s postihnutou osobou bezpečne zlanil komínom k pripravenému rebríku. Tu si zranenú osobu prevzal ďalší lezec, ktorý sa po zaistení zraneného transportoval na zem, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolanej posádky záchrannej zdravotnej služby," dodal Petrík.

Na mieste zasahovali ôsmi príslušníci HaZZ z Handlovej a Prievidze s výškovou technikou a tromi ďalšími zásahovými vozidlami.