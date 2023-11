Išli s manželkou na rande a skončili v pôrodnici. Obľúbený moderátor Telerána sa stal otcom malého rebela

„Ideme na rande,“ napísal ešte v sobotu na sociálne siete obľúbený moderátor Telerána Tomáš Juríček, ktorý sa pochválil fotkou s manželkou Anežkou. O sedem hodín neskôr všetkých prekvapil tým, že rande dopadlo úplne inak ako čakali. Na Instagram pridal fotografiu z pôrodnice, na ktorej vidieť šťastného dvojnásobného otecka. „Rande dopadlo na výbornú... Vitaj na svete, synček náš,“ napísal hrdý moderátor, ktorý sa podelil aj o vtipnú fotografiu, na ktorej vidieť ručičky malého rebela Olivera.

„Ak by som mal punkrockovú kapelu a vydával by som album, tak toto by bol jednoznačne jeho cover. Oli sa narodil a v prvých pár minútach na tomto svete, dal takýto odkaz,“ zasmial sa Tomáš Juríček, ktorý ukázal fotografiu, na ktorej synček Oli ukazuje prostredník.

„Ok, Oli, keď budeš chcieť vztýčiť kedykoľvek svoj prostredník - ja ťa v tom budem podporovať. Vztýč svoj prostredník nenávisti, závisti, zlobe. Vztýč svoj prostredník agresii a útlaku, vztýč svoj prostredník klamstvu a hlúposti, všetkému zlému, čo nás neposúva vpred, ale ťahá naspäť. Ale vztýč svoj prostredník aj všetkému zlému, čo by si si mohol zobrať odo mňa. Aj keď - a to ti sľubujem - sa budem snažiť odovzdať ti to najkrajšie,“ odkázal moderátor.